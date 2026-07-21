Cancún Fut Fest concluyó sus actividades con más de 58 mil 300 asistentes que, del 11 de junio al 19 de julio, disfrutaron de transmisiones de partidos, actividades recreativas y experiencias futbolísticas en Malecón Tajamar, consolidándose como uno de los principales espacios para vivir la Copa Mundial de Futbol 2026 en el Caribe Mexicano.

El secretario municipal de Turismo, Juan Pablo de Zulueta Razo, presentó el balance final del evento, diseñado para fomentar la convivencia familiar, la recreación y el interés por el deporte en uno de los puntos más emblemáticos de Cancún, con vista a la Laguna Nichupté.

Además del éxito en asistencia, el festival generó una derrama económica de 3 millones 734 mil 303 pesos, beneficiando a comerciantes y emprendedores locales que participaron con la venta de alimentos, bebidas sin alcohol, antojitos y productos alusivos al Mundial.

Partidos de México impulsaron la mayor asistencia en Cancún Fut Fest

Los encuentros de la Selección Mexicana fueron los de mayor convocatoria durante el festival. El partido con mayor afluencia fue el disputado el 24 de junio frente a Chequia, que reunió a 10 mil 800 asistentes.

Le siguieron los encuentros contra Ecuador, celebrado el 30 de junio, y frente a Inglaterra, el 5 de julio, ambos con 10 mil 500 espectadores. Mientras tanto, el partido inaugural entre México y Sudáfrica, realizado el 11 de junio, congregó a 9 mil personas.

Durante estos encuentros, el ambiente estuvo marcado por la presencia de música, porras, banderas y una amplia participación de aficionados que siguieron cada partido hasta el último minuto.

Cancún Fut Fest reúne a más de 58 mil asistentes durante el Mundial 2026. (Cortesía)

Cancún ofreció actividades para toda la familia

Además de las transmisiones en pantalla gigante, el Cancún Fut Fest ofreció diversas actividades para niñas, niños, adolescentes y adultos.

Entre ellas destacaron espacios para retas de futbol, juegos recreativos organizados por Cancún FC, competencias de dominadas y exhibiciones de freestyle, con el objetivo de fortalecer la convivencia familiar y promover la práctica deportiva.

Con estos resultados, el evento cerró como uno de los principales puntos de encuentro para locales y turistas durante la celebración de la Copa Mundial de Futbol 2026 en Cancún.