La presidenta municipal de Cancún, Ana Paty Peralta, realizó un recorrido de supervisión en el polígono 1 del Área de Protección de Flora y Fauna (APFF) Manglares de Nichupté, donde constató los avances en las labores de restauración y conservación ambiental impulsadas como parte de las medidas de mitigación por la construcción del Puente Vehicular Nichupté.

La visita se llevó a cabo junto a personal de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y autoridades de Ecología municipal, en el marco de los trabajos del Comité de Vigilancia Ambiental Externa.

Restauración de manglares en Nichupté alcanza más de 300 hectáreas rehabilitadas

La alcaldesa destacó que los trabajos de conservación ya concluyeron en su etapa principal y actualmente continúan las labores de mantenimiento, limpieza de canales y monitoreo ambiental.

Ana Paty Peralta supervisa restauración de manglares en Cancún (cortesía)

De acuerdo con información presentada durante la supervisión, en la subzona sur del APFF Manglares de Nichupté se rehabilitaron más de 42 hectáreas mediante la recuperación de casi siete kilómetros de canales, además de la instalación de más de mil centros de dispersión y la plantación de más de 9 mil ejemplares de manglar.

Ana Paty Peralta señaló que el siguiente paso será mantener la coordinación entre dependencias federales, autoridades ambientales y organismos de vigilancia para garantizar el cumplimiento de las medidas de compensación ecológica.

Ana Paty Peralta supervisa restauración de manglares en Cancún (cortesía)

Asimismo, indicó que continuarán las acciones de monitoreo en manglares, fauna silvestre y pastos marinos para asegurar la recuperación del ecosistema.

Las obras forman parte de un programa ambiental ligado a la construcción del nuevo Puente Vehicular Nichupté, proyecto que contempla la rehabilitación total de 306 hectáreas de manglar dentro del sistema ambiental regional de Nichupté.