Ana Paty Peralta encabezó una jornada de trabajo en la Zona Continental de Isla Mujeres, donde recorrió casa por casa las colonias La Loma y El Centauro para dialogar con las familias sobre los avances de la Cuarta Transformación y la importancia de mantener la cercanía con la ciudadanía.

La aspirante a la Coordinación Estatal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Quintana Roo destacó que el contacto directo con la población permite conocer sus necesidades y fortalecer un proyecto basado en el bienestar y la participación social.

Ana Paty Peralta dialoga con vecinos y destaca avances de la Cuarta Transformación en Quintana Roo

Durante el recorrido, Ana Paty Peralta escuchó las inquietudes de vecinas y vecinos, compartió los resultados de los gobiernos emanados del movimiento y refrendó su compromiso de continuar impulsando un Quintana Roo con bienestar, justicia social y prosperidad compartida.

Como parte de la jornada, convivió con niñas y niños que entrenaban futbol en la cancha de futbol 7 de la colonia La Loma, donde participó en una actividad deportiva y destacó la importancia de promover espacios que favorezcan el desarrollo integral y la sana convivencia de las nuevas generaciones.

Más tarde sostuvo un encuentro con habitantes de la Zona Continental, donde llamó a fortalecer la unidad para respaldar los avances alcanzados por la Cuarta Transformación tanto en Quintana Roo como en el resto del país. En ese contexto, destacó los resultados obtenidos por los gobiernos municipales y estatal encabezado por Mara Lezama.

Asimismo, resaltó los avances impulsados durante los gobiernos del expresidente Andrés Manuel López Obrador y de la presidenta Claudia Sheinbaum, al señalar que programas como la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores y las becas escolares reflejan una política pública enfocada en mejorar las condiciones de vida de las familias y colocar el bienestar de la población como eje central de gobierno.