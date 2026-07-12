La aspirante a la Coordinación Estatal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Quintana Roo, Ana Paty Peralta, realizó una jornada de trabajo en Tulum para fortalecer el diálogo con la ciudadanía y la organización territorial de Morena.

Como parte de las actividades, participó en una asamblea informativa organizada por el Comité Ejecutivo Estatal de Morena, donde también estuvo presente el aspirante Eugenio Segura Vázquez y la presidenta estatal del partido, Johana Michelle Acosta Conrado.

Durante el encuentro se destacó la importancia de mantener la cercanía con la ciudadanía, fortalecer la organización territorial y continuar impulsando la participación activa de la militancia.

Ana Paty Peralta recorre las calles de Tulum

Al finalizar la asamblea, Ana Paty Peralta y Eugenio Segura realizaron un recorrido casa por casa por distintas calles de Tulum para entregar ejemplares del periódico Regeneración y dialogar con las y los habitantes del municipio.

La aspirante señaló que estas actividades permiten escuchar de manera directa las inquietudes y propuestas de la población, además de fortalecer el vínculo entre el movimiento y la ciudadanía.

Ana Paty Peralta afirmó que la transformación se construye caminando el territorio y manteniendo un contacto permanente con las comunidades.

Destacan organización territorial y cercanía con la ciudadanía

Durante la jornada, Ana Paty Peralta reiteró que uno de los principios del movimiento es mantenerse cercano a la gente y conocer de primera mano sus necesidades.

Asimismo, sostuvo que la defensa de la Soberanía Nacional y el bienestar de las familias quintanarroenses requiere de una participación activa de la ciudadanía y de una organización territorial sólida.

Las actividades forman parte del proceso interno de Morena para la selección de la persona que ocupará la Coordinación Estatal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Quintana Roo.