La Presidenta Municipal de Benito Juárez, Ana Paty Peralta, impulsa oportunidades de empleo para las y los ciudadanos de Cancún mediante el programa “Ven y Empléate”, a través de la Secretaría Municipal de Bienestar.

De acuerdo con el Gobierno Municipal de Benito Juárez, el programa ha atendido a 20 mil 48 personas, quienes han tenido acceso a distintas ofertas laborales de acuerdo con sus perfiles y necesidades, además de recibir acompañamiento durante el proceso de vinculación, desde su participación en las jornadas hasta su contratación. Del total de personas atendidas, 9 mil 678 son mujeres y 10 mil 370 hombres.

El programa “Ven y Empléate” ha atendido a 20 mil 48 personas. (CORTESÍA )

“Ven y Empléate” acerca oportunidades laborales a distintos sectores

Entre las modalidades del programa se encuentra “Empléate Oficina”, mediante la cual fueron atendidas 3 mil 315 personas a través de 61 eventos. Por su parte, “Empléate Web” concretó 3 mil 331 vinculaciones digitales.

En tanto, “Empléate Itinerante” llevó opciones laborales directamente a las colonias de Cancún mediante 19 ediciones, en las que fueron atendidas 8 mil 610 personas.

La estrategia también contempla “Vinculación Laboral”, con 3 mil 472 atenciones, así como “Cancún te Incluye”, que atendió a 340 personas con discapacidad durante seis ediciones.

El programa “Ven y Empléate” ha atendido a 20 mil 48 personas. (CORTESÍA )

A través de “Vinculación Estratégica que Transforma”, 120 personas fueron beneficiadas mediante nueve jornadas, mientras que “Ven y Empléate en tu Región” acercó opciones laborales a 460 vecinas y vecinos mediante seis eventos.

Programa impulsa el primer empleo para jóvenes

El programa “Ven y Empléate Jóvenes con Futuro” realizó tres actividades para acercar oportunidades de primer empleo a 400 jóvenes, con acompañamiento durante el proceso para facilitar su incorporación al mercado laboral.

El Gobierno Municipal de Benito Juárez señaló que estas acciones buscan apoyar a las y los jóvenes en la construcción de autonomía, adquisición de experiencia y desarrollo de un proyecto de vida propio.

El programa “Ven y Empléate” ha atendido a 20 mil 48 personas. (CORTESÍA )

Las próximas actividades ya tienen fechas programadas: el 7 de octubre se realizará una nueva edición de “Empléate Oficina”; el 12 de octubre se llevará a cabo una jornada en Royalton Splash; y el 20 de octubre, “Empléate Jóvenes” tendrá lugar en la Biblioteca Enrique Barocio Barrios.