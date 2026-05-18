Sandra María Arreola Ruíz, diputada local por el Partido Verde Ecologista de México en Michoacán, ha consolidado su carrera política con iniciativas enfocadas en derechos sociales, igualdad de género y participación ciudadana.

En el Congreso de Michoacán, ha trabajado en comisiones relacionadas con desarrollo social y derechos ciudadanos, además de impulsar proyectos comunitarios y programas sociales dirigidos a mujeres y familias, como la Ley Cazzu.

Su labor legislativa y de gestión pública se ha caracterizado por la cercanía con comunidades locales y organizaciones civiles en distintas regiones del estado.

¿Quién es Sandra María Arreola Ruíz?

Sandra María Arreola Ruíz es una legisladora michoacana que forma parte del Congreso local de Michoacán por el Partido Verde (PVEM).

A lo largo de su carrera política ha participado en actividades legislativas y de gestión social enfocadas en atención ciudadana, programas sociales y fortalecimiento de políticas públicas.

En el Congreso de Michoacán ha impulsado iniciativas relacionadas con derechos sociales, igualdad de género y participación ciudadana. También ha trabajado de cerca con comunidades locales y organizaciones civiles en diferentes regiones del estado.

¿Qué edad tiene Sandra María Arreola Ruíz?

Sandra María Arreola nació un 10 de febrero; sin embargo, hay información disponible sobre la fecha de nacimiento de Sandra María Arreola, por lo que se desconoce cuál es su edad.

¿Sandra María Arreola Ruíz tiene esposo?

La vida personal de Sandra María Arreola es privada, por lo que se desconoce si tiene pareja.

¿Qué signo zodiacal es Sandra María Arreola Ruíz?

Al haber nacido el 10 de febrero, Arreola Ruíz es Acuario, signo que se caracteriza por ser independiente, creativo y original.

¿Sandra María Arreola Ruíz tiene hijos?

Se desconoce si Sandra María Arreola tiene hijos, pues la información disponible se centra en su trabajo como legisladora.

¿Qué estudió Sandra María Arreola Ruíz?

Se desconoce la vida académica de Sandra María Arreola.

¿En qué ha trabajado Sandra María Arreola Ruíz?

A lo largo de su trayectoria ha trabajado principalmente en actividades políticas, legislativas y de gestión pública, entre ellas: