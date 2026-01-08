La regidora de Morena en Tepotzotlán, Estado de México (Edomex), Cinthya del Rivero, justificó la circulación de una foto suya con hombres armados luego de que la misma se hiciera viral y recibierá críticas de todo tipo.

“Ahora dicen que soy la reina del sur... no soy narca, soy naca” Cinthya del Rivero. Regidora de Morena en Tepotzotlán

En ese contexto, insistió que la foto fue producto de una fiesta de Halloween hace tres años, cuando no era funcionaria y que las armas mostradas eran de juguete.

Polémica foto de Cinthya del Rivero, regidora de Morena en Tepotzotlán

La foto que se hizo viral la muestran sentada en una silla negra con la pierna cruzada y resguardada por cuatro hombres armados.

Los cuatro hombres posan, dos con armas largas y uno con un arma corta, a la vez que visten chalecos tácticos.

La foto, señaló, la han usado en diversas ocasiones en su contra y aseguró que ahora pagan por presentarla en TV Azteca, de Ricardo Salinas Pliego.

Cinthya del Rivero acusa “campaña de desprestigio” emprendida por la alcaldesa de Tepotzotlán

En redes sociales, Cinthya del Rivero compartió contenidos en los que acusa a la alcaldesa de Tepotzotlán, María de los Ángeles Zuppa Villegas, de “una campaña de desprestigio” en su contra.

La regidora dijo que ello se debe a que ha denunciado corrupción, malversación de fondos y sobre todo por decir que María de los Ángeles Zuppa Villegas está inhabilitada.

Critican a Cinthya del Rivero por foto con nombres armados; ella responde “¿ya me corrieron de Morena?”

En redes sociales, crítica señalaron que en Morena tienen “esa tendencia a fotografías tipo narcos”.

“Lo bueno es que no promueven la cultura del narco, ni admiran al narco… ni tienen nexos con el narco” dijo una usuaria. Algunos más la llamaron “la reina del zur…dismo”.

Ante las críticas y las afirmaciones de que políticos locales de Morena se han deslindado de ella, cuestionó “¿Ya me corrieron de Morena Tepotzotlán o no me han corrido?” pues no ha recibido ninguna notificación al respecto.

Ricardo Salinas Pliego critica a Cinthya del Rivero, pero fue su empleada

Ricardo salinas Pliego se sumó a las críticas contra Cinthya del Rivero al decir que Morena está infiltrado por el narco.

No obstante, circularon otras fotos en las que se les ve juntos ya que ella trabajó como coordinadora juvenil en el proyecto Kybernus, propiedad de Ricardo Salinas Pliego.