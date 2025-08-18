Ezequiel Cárdenas Rivera, alias Tormenta Junior, es hijo del famoso narcotraficante del Cártel del Golfo, Tony Tormenta, cuyo abatimiento fue presumido por el gobierno de Felipe Calderón en 2010.

Su detención se hizo este 17 de agosto en Matamoros, Tamaulipas, frente a una tienda Oxxo ubicada en Avenida 12 de Marzo.

El motivo fue por portación de un arma de uso exclusivo del Ejército, aunque aún se conocerá si se le fincarán a Ezequiel Cárdenas Rivera otros cargos y cuál es su papel al interior del Cártel del Golfo. Mientras tanto te contamos lo que sabemos de él.

¿Quién es Ezequiel Cárdenas Rivera, alias Tormenta Junior?

Ezequiel Cárdenas Rivera, alias Tormenta Junior, es hijo de Antonio Cárdenas Guillén, alias Tony Tormenta exlíder de Cártel del Golfo.

Cabe recordar que Tony Tormenta fue abatido en el mes de noviembre de 2010 y recientemente fue declarado por Estados Unidos como una organización terrorista.

¿Qué edad tiene Ezequiel Cárdenas Rivera, alias Tormenta Junior?

Ezequiel Cárdenas Rivera, alias Tormenta Junior, tendría alrededor de 37 años. Se sabe que en 2011, cuando tenía 23 años, fue detenido.

¿Quién es la esposa de Ezequiel Cárdenas Rivera, alias Tormenta Junior?

Se desconocen al momento detalles de la vida personal de Ezequiel Cárdenas Rivera, alias Tormenta Junior.

¿Qué signo zodiacal es Ezequiel Cárdenas Rivera, alias Tormenta Junior?

Ese dato sobre Ezequiel Cárdenas Rivera, alias Tormenta Junior, es desconocido.

¿Cuántos hijos tiene Ezequiel Cárdenas Rivera, alias Tormenta Junior?

Se desconoce si Ezequiel Cárdenas Rivera, alias Tormenta Junior, es padre de familia.

¿Qué estudió Ezequiel Cárdenas Rivera, alias Tormenta Junior?

Se desconocen los estudios formales de Ezequiel Cárdenas Rivera, alias Tormenta Junior, pero no tiene estudios universitarios, por lo que habría estudiado hasta la preparatoria o un grado menor.

¿En qué ha trabajado Ezequiel Cárdenas Rivera, alias Tormenta Junior?

Ezequiel Cárdenas Rivera, alias Tormenta Junior, sería parte del Cártel del Golfo debido a que su nombre representaría el legado de su padre Tony Tormenta.

Detienen a Ezequiel Cárdenas Rivera, alias Tormenta Junior

Ezequiel Cárdenas Rivera, alias Tormenta Junior fue detenido la madrugada de este 17 de agosto y está en custodia de la Fiscalía General de la República (FGR).

La detención se hizo en Matamoros, Tamaulipas, por la Secretaría de Seguridad Pública estatal por portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército.