Mazatlán registró este fin de semana una ocupación hotelera del 76% y una derrama económica de 96 millones de pesos, impulsada por la realización de eventos deportivos y congresos que atrajeron a más de 9 mil visitantes.

La secretaria de Turismo de Sinaloa, Mireya Sosa Osuna, destacó que el puerto vive un gran momento gracias a su creciente oferta de turismo deportivo, de reuniones y cultural, lo que fortalece a la economía local.

Mazatlán cerrará muy bien el año con la realización de congresos y eventos deportivos, durante estos últimos dos meses estaremos recibiendo a miles de visitantes que disfrutarán además de nuestra exquisita gastronomía y de nuestros hermosos atractivos turísticos. Mireya Sosa Osuna

Mazatlán se consolida como sede de eventos deportivos y culturales

Durante el fin de semana se llevaron a cabo en la ciudad la Copa Mazatlán Fut 7 Femenil, el XIII Campeonato Internacional de Karate LPK México, la Carrera Urbanianos Premier 5 y 10 KM, el Torneo Anual de Golf de El Cid y el L’Étape Mazatlán by Tour de France.

Además, el puerto fue escenario de actividades del Festival de Metales del Pacífico, que del 4 al 25 de noviembre reúne a más de 500 participantes de diferentes países.

También dio inicio la XVII Conferencia Internacional sobre Estructura, Funciones y Aplicaciones de Lactoferrina, con la asistencia de 200 personas provenientes de 26 naciones.

Mireya Sosa Osuna subrayó que el dinamismo turístico de Mazatlán refleja el éxito de la estrategia estatal para atraer más visitantes, impulsando la economía y posicionan al puerto como un destino competitivo a nivel internacional.