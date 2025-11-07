La secretaria de Turismo de Sinaloa, Mireya Sosa Osuna, dio la bienvenida a los embajadores de L’Étape Mazatlán By Tour de France, los ex ciclistas Joseba Beloki y Pedro Horrillo, quienes por primera vez visitan México para participar en este evento deportivo que impulsa el turismo y proyecta a Mazatlán a nivel internacional.

En Sinaloa y en Mazatán estamos listos para vivir la experiencia L’Étape By Tour de France, porque el deporte también cuenta historias que nos unen y nos hacen brillar. Mireya Sosa Osuna

Eventos de talla internacional en Mazatlán

Gracias al respaldo del gobernador Rubén Rocha Moya, L’Étape Mazatlán hará vibrar al puerto con pura adrenalina competitiva, además de generar beneficios tangibles para la economía local al consolidar al destino como referente del turismo deportivo mundial.

La Secretaría de Turismo de Sinaloa ofrecerá una rueda de prensa el viernes 7 de noviembre para dar a conocer los pormenores del evento y las actividades que se realizarán durante el fin de semana.

El objetivo es fomentar el deporte, el turismo y la convivencia familiar en un entorno seguro y profesional, mostrando la belleza de Mazatlán como destino ideal para eventos deportivos de clase mundial. Mireya Sosa Osuna

L’Étape Mazatlán By Tour de France se llevará a cabo este domingo 9 de noviembre, con la participación de más de mil 200 ciclistas nacionales e internacionales que recorrerán rutas de 40, 70 y 120 kilómetros. El punto de partida y meta será el Parque Ciudades Hermanas, donde se espera la asistencia de miles de espectadores.