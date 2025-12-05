El Ciclotour Mazatlán 2025 llega en su edición número 15 con más de 2 mil ciclistas de todo México, consolidándose como el evento ciclista recreativo más importante del noroeste del país.

La secretaria de Turismo de Sinaloa, Mireya Sosa Osuna, destacó que el encuentro deportivo generará una derrama económica estimada en 20 millones de pesos, beneficiando a sectores como el hospedaje, alimentos, transporte y comercio local.

“Con el Ciclotour que tenemos este 5 y 6 de diciembre tendremos 2 mil ciclistas procedentes de Ciudad de México, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Durango, Zacatecas, Jalisco, Nayarit, Aguascalientes, San Luis Potosí, Puebla, Tlaxcala, Baja California y Baja California Sur y esperamos una derrama de 20 millones de pesos el fin de semana” Mireya Sosa Osuna, secretaria de Turismo de Sinaloa

Rutas del Ciclotour 2025: 70 km y la estelar de 140 km

El evento se llevará a cabo el 5 y 6 de diciembre, con sede en el Centro de Convenciones de Mazatlán, con dos rutas:

70 kilómetros, ideal para participantes recreativos

140 kilómetros, la ruta estelar, que desafiará a los ciclistas más experimentados

La ruta de 140 km partirá del Centro de Convenciones, recorrerá el Malecón, pasará por El Recodo, la Presa Picachos, La Noria y El Habal, para regresar finalmente al punto de inicio.

Además, habrá una carrera infantil para niños de 3 a 12 años, reforzando el enfoque familiar del evento deportivo.

Programa oficial del Ciclotour Mazatlán 2025

El viernes 5 de diciembre se realizará la bienvenida a los y las ciclistas, así como la entrega de kits al mediodía. A partir de las 14:00 horas, el Centro de Convenciones será sede del Circuito Australiano de Ciclismo, una prueba que combina técnica, velocidad y estrategia.

Para el sábado 6 de diciembre:

6:15 horas: Ceremonia de arranque

6:30 horas: Banderazo oficial de salida

Durante ambos días, el Centro de Convenciones ofrecerá actividades, música en vivo y rifa de bicicletas para los asistentes.

El Ciclotour no solo impulsa el deporte y la activación física, sino que posiciona a Mazatlán como uno de los destinos más importantes para la práctica del ciclismo recreativo en México.