El martes 21 de octubre de 2025, el crucero “Royal Princess” arribó a la costa de Mazatlán, Sinaloa, convirtiéndose en la embarcación número 75 que llega al puerto en lo que va del año.

Con este arribo, se consolida el turismo de cruceros en la entidad, que ya suma más de 446 millones de pesos en derrama económica. Mireya Sosa Osuna, secretaria de Turismo de Sinaloa, subrayó el potencial de la zona para continuar impulsando el turismo.

Mazatlán sigue posicionándose como uno de los principales destinos de sol y playa del país, gracias a su diversificación turística, de gastronomía y hospitalidad, lo que le permite brillar como uno de los destinos predilectos de los cruceros internacionales, que este año han elegido al puerto en sus rutas para que sus pasajeros disfruten de sus playas, atractivos turísticos y exquisita gastronomía. Mireya Sosa Osuna

Sinaloa se consolida como destino turístico

El Royal Princess cuenta con 3 mil 600 pasajeros a bordo, sumando más de 283 mil visitantes provenientes de las 75 embarcaciones que han llegado a Sinaloa durante 2025 con fines turísticos.

Los turistas nacionales e internacionales realizaron recorridos por la ciudad en las tradicionales “Pulmonías”, vehículos de transporte turístico característicos de Mazatlán, para conocer sus principales atractivos y disfrutar de paseos por la zona rural.

Con el arribo de estas embarcaciones, Sinaloa refuerza su posición como uno de los destinos de playa más atractivos del país, tanto para el turismo nacional como extranjero.

Entre las actividades que más disfrutan los visitantes se encuentran el buceo con tiburones, la interacción con lobos marinos y la gastronomía local basada en mariscos frescos.