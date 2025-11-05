Julio Alberto Arreola Vázquez, el alcalde de Pátzcuaro, Michoacán, compartió que recibió amenazas dos meses atrás del asesinato de Carlos Manzo.

El asesinato de Carlos Manzo, el alcalde de Uruapan, ha destapado la ola de violencia que vive Michoacán, siendo Julio Alberto Arreola Vázquez otra de las victimas.

Pero ¿quién es Julio Alberto Arreola Vázquez? Te lo compartimos con los siguientes datos:

¿Quién es Julio Alberto Arreola Vázquez?

Julio Alberto Arreola Vázquez es el alcalde reelecto de Pátzcuaro, sitio donde también nació.

El ahora alcalde se mantuvo por un tiempo desarrollándose en el ámbito privado e incluso se describe como un amante de la agronomía.

El primer trabajo público que Julio Alberto Arreola Vázquez tuvo fue siendo electo como presidente municipal de Pátzcuaro en las elecciones de junio 2021 bajo la coalición Morena-PVEM.

En 2024 Julio Alberto Arreola Vázquez consiguió la reelección terminando su periodo para 2027 únicamente por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), partido al que se incorporó oficialmente en 2023.

Julio Alberto Arreola Vázquez, alcalde de Pátzcuaro. (Facebook/JulioArreola.MX)

¿Qué edad tiene Julio Alberto Arreola Vázquez?

Julio Alberto Arreola Vázquez tiene 61 años de edad, pues nació un 12 de septiembre de 1963.

¿Quién es la esposa de Julio Alberto Arreola Vázquez?

La esposa de Julio Alberto Arreola Vázquez es Andrea Rodríguez Rodríguez.

Julio Alberto Arreola Vázquez, alcalde de Pátzcuaro con su esposa Andrea Rodríguez. (Facebook/JulioArreola.MX)

¿Qué signo zodiacal es Julio Alberto Arreola Vázquez?

Julio Alberto Arreola Vázquez es del signo zodiacal de Virgo, pues nació un 12 de septiembre.

¿Cuántos hijos tiene Julio Alberto Arreola Vázquez?

Julio Alberto Arreola Vázquez tiene cuatro hijos; André Arreola Rodríguez y Alessandro Arreola Rodríguez de su matrimonio con Andrea Rodríguez Rodríguez.

Y otros dos de nombre desconocido, de su primer matrimonio.

¿Qué estudió Julio Alberto Arreola Vázquez?

Julio Alberto Arreola Vázquez es Ingeniero Agrónomo por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) con cédula profesional expedida en 1987 por la SEP.

Julio Alberto Arreola Vázquez, alcalde de Pátzcuaro. (Facebook/JulioArreola.MX)

Asimismo, Julio Alberto Arreola Vázquez tiene un diplomado en Mercadotecnia y Ventas por el ITESM.

¿En qué ha trabajado Julio Alberto Arreola Vázquez?

Julio Alberto Arreola Vázquez es alcalde reelecto de Pátzcuaro, Michoacán, pero anteriormente fue:

Director general en la comercializadora de productos agrícolas

Empresario de ventas de materiales y herramientas en general

Presidente del Hogar de Descanso “Don Vasco de Pátzcuaro”

Vicepresidente de la Mesa Directiva Nacional de AALMAC

Julio Alberto Arreola Vázquez, alcalde de Pátzcuaro, recibió amenazas

Julio Alberto Arreola Vázquez es el alcalde reelecto de Pátzcuaro, Michoacán, y también quien recientemente ventiló haber sido amenazado.

Dos meses antes del asesinato de Carlos Manzo, Julio Alberto Arreola Vázquez recibió amenazas por llamada telefónica y mensaje de texto, lo que lo hizo denunciar ante la Fiscalía.

Ante ello, Julio Alberto Arreola Vázquez recibió a la Guardia Nacional trabajando en conjunto con la policía de Pátzcuaro, pero contó que a semanas le quitaron a los elementos.

Bajo el argumento de que hay alcaldías con mayores riesgos fue que la Guardia Nacional le fue retirada, pero ahora pide su regreso además de que están armando un cuartel como se lo pidieron.

Pese a ello, Julio Alberto Arreola Vázquez cataloga a Pátzcuaro como un municipio donde la violencia no ha llegado al nivel de otros sitios de Michoacán.