El alcalde de Pátzcuaro, Michoacán, Julio Alberto Arreola denunció haber recibido amenazas telefónicas y por mensaje de texto.

Asesinato de Carlos Manzo, el alcalde de Uruapan destapó la intervensión criminal que hay en Michoacán, siendo que Julio Alberto Arreola no se queda libre.

Julio Alberto Arreola, alcalde de Pátzcuaro, revela que fue amenazado en Michoacán

En el marco del asesinato de Carlos Manzo, el alcalde de Pátzcuaro, Julio Alberto Arreola, reveló que recibió amenazas en Michoacán dos meses atrás.

Debido a la ola de violencia que está azotando Michoacán, Julio Alberto Arreola confesó que tiempo atrás recibió amenazas por vía telefónica y mensajes.

A través de una entrevista con Azucena Uresti, el alcalde confirmó que estos hechos no habían sido recientes y que incluso pidió asesoría llevándolo a una denuncia ante la Fiscalía de Michoacán.

Las amenazas a Julio Alberto Arreola lo llevaron a pedir seguridad para Pátzcuaro, principalmente para que los ciudadanos puedan estar tranquilos.

“Yo dije que en lo personal me interesaría más seguridad para la ciudadanía, no para mí. Solicitamos que hubiera presencia de la Guardia Nacional en el municipio”. Julio Alberto Arreola, alcalde

Julio Alberto Arreola, alcalde de Pátzcuaro. (Facebook/JulioArreola.MX)

Por otra parte, el alcalde aseguró que Pátzcuaro no ha tenido alertas de inseguridad como lo pasa en otras alcaldías en Michoacán.

Seguridad en Pátzcuaro por amenazas a Julio Alberto Arreola fue retirada y ahora pide que vuelvan

Julio Alberto Arreola, el alcalde de Pátzcuaro, pide que la Guardia Nacional vuelva a su alcaldía porque tras unas semanas posterior a las amenazas los elementos fueron retirados.

El alcalde informó que fueron 50 elementos de la Guardia Nacional en apoyo a la policía de Pátzcuaro los asignados, pero después fueron retirados para ser llevados a otras alcaldías.

Asimismo, señaló que la petición fue hacer un cuartel para la Guardia Nacional y así puedan regresar a Pátzcuaro a brindar seguridad a la ciudadanía, situación que él mismo pide.

“Lo que queremos como municipio es estar más resguardados, sí pido que vuelvan los 50 elementos de la Guardia Nacional para vigilar entradas y salidas. Sobre todo que la ciudadanía se sienta segura”. Julio Alberto Arreola, alcalde

Por otra parte, Julio Alberto Arreola señaló que él tiene equipo de seguridad de Michoacán y de Pátzcuaro, siendo al menos tres elementos.