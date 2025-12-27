Exalcalde de Tlaxcoapan, Hidalgo e integrante del PAN, sentenciado a cinco años de prisión por uso ilícito de atribuciones durante su gestión, entre otros delitos, pero, ¿quién es Jovani Miguel León Cruz?

Este 2025, el exalcalde de Tlaxcoapan fue sentenciado en abril y diciembre a dos años y tres años de cárcel, respectivamente, sin embargo, enfrenta otros delitos por irregularidades en su administración.

¿Quién es Jovani Miguel León Cruz? Exalcalde de Tlaxcoapan sentenciado por uso ilícito de atribuciones

Jovani Miguel León Cruz fue el alcalde de Tlaxcoapan desde el 5 de septiembre de 2016 al 4 de septiembre de 2020, militante del PAN y actualmente convicto.

En 2021 era candidato del PAN para ser diputado federal por la vía plurinominal, sin embargo, fue inhabilitado por la Contraloría de Hidalgo durante seis meses, por lo que perdió la candidatura.

Fue detenido en noviembre de 2023 tras diversos cargos en su contra, después de haber presentado diversos amparos para evitar su aprehensión, que se declararon improcedentes.

Sin embargo, desde antes de que dejara la alcaldía de Tlaxcoapan, Jovani Miguel León Cruz enfrentaba diversas acusaciones en su contra, aunque en ese momento aseguró que eran mentiras de opositores.

¿Qué edad tiene Jovani Miguel León Cruz?

Sin embargo, se desconocen diversos datos de Jovani Miguel León Cruz, como su edad.

¿Qué signo zodiacal es Jovani Miguel León Cruz?

A su vez, no se tiene información sobre su fecha de nacimiento, por lo que no se tiene información sobre el signo zodiacal de Jovani Miguel León Cruz.

¿Quién es la esposa de Jovani Miguel León Cruz?

Se presume que Jovani Miguel León Cruz no es casado derivado de la falta de fotografías en sus redes sociales.

¿Jovani Miguel León Cruz tiene hijos?

En este tenor, Jovani Miguel León Cruz tampoco tendría hijos.

¿Qué estudió Jovani Miguel León Cruz?

Por su parte, el nombre de Jovani Miguel León Cruz no se encuentra en el Registro Nacional de Profesionistas, en consecuente, se desconoce su trayectoria académica.

¿En qué ha trabajado Jovani Miguel León Cruz?

En su perfil de LinkedIn, Jovani Miguel León Cruz describe que fue alcalde de Tlaxcoapan así como presidente del PAN en dicho municipio hidalguense desde 2012 a 2013.

Por su parte y fuera de la función pública, fue presidente de la asociación civil México que soñamos y director general de Tu Pyme en Hidalgo.

Así como en fundador de la agencia de Relaciones Públicas del Estado en 2010 y asesor del PAN en la Cámara de Diputados tras dejar la alcaldía de Tlaxcoapan.

Jovani Miguel León Cruz es condenado a tres años de prisión

Derivado de uno de los seis procesos que enfrenta, Jovani Miguel León Cruz fue condenado a tres años de prisión por uso ilícito de atribuciones al otorgar contratos sin licitación como alcalde de Tlaxcoapan.

Además de pagar una multa por 5 mil 600 pesos, que se suma a la condena dada en abril de este 2025, por un delito equiparado por el cual recibió dos años y 6 meses de cárcel, más la reparación del daño.

Jovani Miguel León Cruz está vinculado a proceso también por la autorización de costos para un edificio y una cerca sin realizar, así como desvío de recursos en agravio de Tlaxcoapan.