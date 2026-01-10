Como parte del programa de infraestructura del Sistema de Bachillerato Nacional (SBN) impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, supervisó obras de ampliación y rehabilitación de planteles de Educación Media Superior en Acapulco, con el objetivo de garantizar espacios educativos dignos y cercanos a las comunidades.

Gobierno de México impulsa infraestructura educativa en Educación Media Superior

Durante un recorrido por la localidad de El Bejuco, Mario Delgado acompañó a la mandataria federal en la supervisión del Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario (CBTA) No. 296, un plantel que por décadas permaneció en el abandono, y destacó que esta rehabilitación permitirá generar más espacios públicos de calidad para las y los jóvenes de la región.

El CBTA contará con:

Nuevas aulas

Conectividad

Aula de cómputo

Iluminación adecuada

Aire acondicionado

Mejores condiciones de aprendizaje

Asimismo, ofrecerá carreras como Agropecuaria, Soporte y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Ofimática, acercando la educación media superior a comunidades históricamente rezagadas.

Sistema de Bachillerato Nacional fortalece la educación pública en Acapulco (Cortesía)

SEP amplía Conalep en Guerrero

En el municipio de Acapulco, el titular de la SEP también visitó el Conalep No. 111, uno de los 33 bachilleratos que actualmente se amplían y remodelan en todo el país. Acompañado por la subsecretaria de Educación Media Superior, Tania Rodríguez Mora, explicó que la obra contempla la construcción de aulas y talleres de cómputo para fortalecer la formación técnica y el acceso a tecnologías.

Finalmente, Mario Delgado subrayó que, en el segundo piso de la Cuarta Transformación, el Gobierno de México impulsa la construcción de preparatorias cercanas a los hogares para evitar que la distancia o la falta de infraestructura sean un obstáculo. Reiteró que la educación es un derecho y no un privilegio, y que ningún joven se quede sin estudiar.