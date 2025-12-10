José Luis Carazo Preciado es uno de los líderes sindicales más visibles dentro de la Confederación de Trabajadores de México (CTM).

Durante años ha representado al sector obrero en espacios de negociación, diálogo laboral y reformas en materia de trabajo y seguridad social, además de fungir como interlocutor entre trabajadores, gobierno y sector empresarial.

¿Quién es José Luis Carazo Preciado?

José Luis Carazo Preciado es integrante del Comité Nacional de la CTM y ha sido consejero técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Se ha consolidado como uno de los voceros más activos del sindicalismo tradicional en México, especialmente en temas como derechos laborales, productividad y los retos que enfrenta el modelo de representación obrera en un entorno económico cambiante.

Su presencia pública ha aumentado debido a su participación en mesas de discusión entre el sector empresarial y el obrero, así como por sus posturas frente a las reformas laborales impulsadas en los últimos años.

¿Qué edad tiene José Luis Carazo Preciado?

En redes sociales, José Luis Carazo Preciado recibe felicitaciones cada 16 de abril; sin embargo, no existe información pública sobre el año de su nacimiento.

¿José Luis Carazo Preciado tiene esposa?

José Luis Carazo Preciado mantiene su vida personal en privado, por lo que no se conoce si tiene pareja.

¿Qué signo zodiacal es José Luis Carazo Preciado?

Por haber nacido el 16 de abril, José Luis Carazo Preciado es Aries, signo asociado con el liderazgo, la determinación y el impulso para la toma de decisiones.

¿José Luis Carazo Preciado tiene hijos?

No se conoce información pública sobre si José Luis Carazo Preciado tiene hijos.

¿Qué estudió José Luis Carazo Preciado?

No hay registros disponibles sobre la formación académica de José Luis Carazo Preciado.

¿En qué ha trabajado José Luis Carazo Preciado?

José Luis Carazo Preciado es un destacado líder obrero dentro de la CTM, donde actualmente se desempeña como Secretario de Trabajo del Comité Nacional. También ha representado al sector obrero en el órgano de gobierno del IMSS, como integrante de su Consejo Técnico.

A lo largo de su trayectoria ha sido una figura clave en discusiones sobre reformas laborales, condiciones de empleo, modernización del sistema de salud y seguridad social, así como en negociaciones tripartitas donde participan gobierno, trabajadores y sector empresarial.