El ingeniero Javier Bolaños confirmó su renuncia al Gobierno de Morelos para participar en el proceso interno de Morena rumbo a la Coordinación Municipal de Defensa de la Transformación en Cuernavaca, una de las definiciones políticas más relevantes del partido de cara a los próximos procesos electorales.

Bolaños explicó que antes de tomar la decisión sostuvo un encuentro con la gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia Calderón, donde le comunicó su intención de integrarse a la contienda interna, asegurando que continuará respaldando al proyecto de la 4T.

Javier Bolaños buscará la Coordinación Municipal de Morena en Cuernavaca

Durante su mensaje, el ex funcionario señaló que su prioridad no es ocupar un cargo público, sino mantener el trabajo territorial y de cercanía con la ciudadanía. Además, destacó que el proceso interno del partido contempla una encuesta ciudadana para definir a quién encabezará la coordinación municipal de la capital.

La convocatoria nacional emitida por Morena establece que las Coordinaciones de Defensa de la Transformación serán definidas con base en indicadores como reconocimiento ciudadano, honestidad, trabajo territorial, cercanía con la población y compromiso con el movimiento político.

Javier Bolaños recordó que ya había participado anteriormente en el proceso interno de Morena para buscar la candidatura a la presidencia municipal de Cuernavaca durante 2024, donde obtuvo una posición favorable en las mediciones ciudadanas, aunque la candidatura final se definió bajo criterios de paridad de género.

Tras ese proceso, el ingeniero se incorporó al gobierno estatal, donde fortaleció su presencia en distintos municipios y mantuvo actividades relacionadas con infraestructura, planeación y servicios públicos, particularmente en temas vinculados con el agua y saneamiento.

Durante su paso por la Comisión Estatal del Agua, impulsó proyectos enfocados en rehabilitación de infraestructura hídrica, abastecimiento de agua potable y atención de problemáticas históricas en distintas comunidades de Morelos.

Ahora, Bolaños busca consolidarse dentro de Morena en Cuernavaca con un perfil que combina experiencia técnica, trabajo institucional y operación territorial, asegurando que conoce las necesidades de la capital morelense y que su propuesta está enfocada en mantener cercanía con la ciudadanía y fortalecer el proyecto político de la Cuarta Transformación.