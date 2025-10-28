Harry Rodríguez Botello Fierro, es uno de los diputados del PVEM que se hicieron virales al compartir un video en estado de ebriedad, pero también el que ya sufrió las consecuencias de sus actos.

El cargo de Harry Rodríguez Botello Fierro era presidente del PVEM en Yucatán, pero ¿quién es él? Te lo decimos con los siguientes datos:

Quién es

Edad

Esposa

Signo zodiacal

Hijos

Estudios

Trabajo

Harry Rodríguez es despedido de su cargo en el PVEM tras video de borrachera

¿Quién es Harry Rodríguez Botello Fierro?

Harry Gerardo Rodríguez Botello Fierro o bien, Harry Rodríguez Botello Fierro, es un diputado por el PVEM en Yucatán, que es nacido en la Ciudad de México.

El más reciente escándalo de Harry Rodríguez Botello Fierro ha llevado a destapar sus frecuentes ausencias a sesiones, así como su presencia por segundos luego del pase de asistencia.

Harry Rodríguez Botello Fierro siempre ha formado parte del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

Su primera elección como diputado de representación proporcional se dio en Puebla en 2009.

¿Qué edad tiene Harry Rodríguez Botello Fierro?

Harry Rodríguez Botello Fierro tiene 44 años de edad.

Harry Rodríguez Botello Fierro, diputado del PVEM. (Especial)

¿Quién es la esposa de Harry Rodríguez Botello Fierro?

Se desconoce si Harry Rodríguez Botello Fierro tiene esposa.

¿Qué signo zodiacal es Harry Rodríguez Botello Fierro?

Se desconoce el signo zodiacal de Harry Rodríguez Botello Fierro pues no se sabe su fecha de nacimiento completa.

¿Cuántos hijos tiene Harry Rodríguez Botello Fierro?

Se desconoce si Harry Rodríguez Botello Fierro tiene hijos.

¿Qué estudió Harry Rodríguez Botello Fierro?

Se dice que Harry Rodríguez Botello Fierro estudió Derecho en la Universidad Intercontinental, pero tiene la licenciatura trunca.

Asimismo, cuenta con un certificado del Centro Universitario México.

Harry Rodríguez Botello Fierro, diputado del PVEM. (Especial)

¿En qué ha trabajado Harry Rodríguez Botello Fierro?

Harry Rodríguez Botello Fierro, se desempeñó como presidente del PVEM en Yucatán por 15 años.

Harry Rodríguez Botello Fierro lleva años desempeñándose como servidor público debido a que este es su tercer periodo consecutivo en el Congreso de Yucatán.

Asimismo, tiene cuatro períodos como legislador en Yucatán.

Antes de ser servidor público, Harry Rodríguez Botello Fierro tuvo varias pasantías escolares en despechos como:

Gallastegui-Armeida

Kaye-Rodríguez Botello

Velázquez y Asociados

Harry Rodríguez Botello es despedido de su cargo en el PVEM tras video de borrachera

El presidente del PVEM en Yucatán, Harry Rodríguez Botello Fierro, se grabó de borrachera con un colega y ahora fue despedido de su cargo.

Tras aproximadamente 15 años como presidente en el PVEM en Yucatán, la Comisión informó que harán una nueva elección donde una mujer tendrá el cargo.

Aunque el PVEM no mencionó el escándalo, sí fue claro al señalar que Harry Rodríguez Botello Fierro deja el cargo que tenía.

Por otra parte, el video que hizo viral a Harry Rodríguez Botello Fierro fue junto a Andrés Fernández del Valle Laisequilla un diputado de PVEM en Campeche.

En este ambos diputados del PVEM se veían en estado de ebriedad hablando sobre el América y el Cruz Azul.

Fue por medio de las redes sociales personales de Harry Rodríguez Botello que se compartieron, pero también desde una cuenta de PVEM inactiva desde el 2022.