En redes sociales, la alcaldesa de Tepic, Geraldine Ponce, se despidió del Bosque Encantado que generó polémica en redes sociales y habitantes, esto debido al alto precio de las esculturas, las cuales fueron bautizadas como los ‘osos cricosos’.

Geraldine Ponce se despide de los ‘osos cricosos’ y desata burlas en redes

Tal y como se dijo, Geraldine Ponce se ha convertido nuevamente en objeto de burlas, esto al despedirse del Bosque Encantado que se colocó en el centro de Tepic con esculturas de baja calidad pero de precios exhorbitantes, mismos que fueron bautizados como ‘osos cricosos’.

De acuerdo a su publicación en su perfil de Instagram oficial, ella colocó un video en donde uno de los ‘osos cricosos’ cobraba vida en el Bosque Encantado de Tepic, el mismo que ha generado todo un debate en redes.

Sin embargo, la despedida de Geraldine Ponce del ‘oso cricoso’ no salió como esperaba y pronto, su publicación se llenó de críticas en donde aseguraban que esas esculturas mal hechas habían costado, literlmente, millones de pesos.

Pues según se reveló, el Bosque Encantado con todo y las escuclturas mal hechas y los ‘osos cricosos’, costó un total de 5 millones de pesos; siendo un despilfarro de dinero cuando en Tepic hacen falta hacer más cosas por cada una de las colonias.

De momento, Geraldine Ponce no ha respondido los comentarios, pero ya hay usuarios que aseguran que se están borrando las críticas y comentarios sobre los ‘osos cricosos’ y el Bosque Encantado que hubo para Navidad en Tepic y el cual costó 5 millones de pesos.

La decoración navideña de Geraldine Ponce con osos "cricosos" desata debate sobre gasto público y estética. (Especial)

