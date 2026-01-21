Geraldine Ponce niega demanda contra el ayuntamiento de Tepic por incidente con perro policía

Geraldine Ponce aclaró que no interpuso una demanda contra el ayuntamiento de Tepic por lo ocurrido en la Dirección de Seguridad Pública, cuando un perro policía intentó morderla.

Esta aclaración se hizo luego de que en redes se divulgara que Geraldine Ponce está solicitando 3 millones de pesos al ayuntamiento de Tepic por el incidente con un perro policía.

Geraldine Ponce asegura que no demandó al ayuntamiento de Tepic tras casi ser mordida por perro policía

A través de sus redes sociales, Geraldine Ponce negó que haya demandado al ayuntamiento de Tepic por el incidente con un perro policía, así como que esté solicitando 3 millones de pesos.

“Es falso que haya demandado al Ayuntamiento que encabezo. Es falso que exista una supuesta demanda por tres millones de pesos”. Geraldine Ponce en redes

Geraldine Ponce dijo que “Loky”, el perro policía al que acarició, no la mordió como ha estado mal informado y aclaró que “es un perrito policía bien entrenado: curioso, no agresivo”.

En su publicación hizo una crítica a la información que se ha divulgado sobre la supuesta demanda al ayuntamiento de Tepic y reiteró que todo es un invento para “que algo pegue”.