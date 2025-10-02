El presidente municipal de Querétaro, Felifer Macías, encabezó la firma del convenio de colaboración de la aplicación Cuelgapp con los municipios de Arroyo Seco, Jalpan de Serra, Landa de Matamoros y Pinal de Amoles, con el objetivo de fortalecer la seguridad y brindar mayor tranquilidad a las familias de la Sierra Gorda.

Felifer Macías impulsa estrategia contra extorsiones y fraudes

Durante el evento, el mandatario subrayó la importancia de trabajar en equipo entre municipios para enfrentar los retos en materia de seguridad.

Asimismo, destacó que Querétaro se mantiene como referente nacional en innovación tecnológica aplicada a la seguridad ciudadana, gracias a la colaboración institucional y al impulso de herramientas como Cuelgapp.

Cuelgapp ha logrado bloquear más de 7 mil llamadas sospechosas (Cortesía)

¿Qué es Cuelgapp?

El secretario de Seguridad Pública Municipal, Juan Luis Ferrusca Ortiz, detalló que Cuelgapp fue desarrollada por personal de la Dirección de Informática de la dependencia y está disponible para Android y iOS.

La aplicación sirve para bloquear llamadas de números reportados por instancias oficiales como el 911 y el 089.

Hasta la fecha, Cuelgapp se ha descargado en más de 59 mil dispositivos y ha bloqueado más de 7 mil 800 llamadas sospechosas.

Cuelgapp ha logrado bloquear más de 7 mil llamadas sospechosas (Cortesía)

Felifer Macías reafirmó que la entidad se distingue por mantener la calidad de vida y seguridad en contraste con el panorama nacional. Con esta acción, Querétaro fortalece su estrategia de prevención del delito y mantiene un liderazgo nacional en el uso de la tecnología para la seguridad ciudadana.