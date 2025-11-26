Enrique Estrada, alcalde del municipio de Tetepango, Hidalgo, para el periodo 2014-2027, es acusado de violencia familiar.

Esto luego de que su propia esposa, Adriana Islas Dezha, señalara ser víctima de violencia por parte de Enrique Estrada.

Pero, ¿quien es Enrique Estrada? Te contamos lo que sabemos a cerca del alcalde de Tetepango, Hidalgo.

¿Quién es Enrique Estrada?

Enrique Adrián Estrada Corres, actual alcalde del municipio de Tetepango, es un político originario del estado de Hidalgo.

Es integrante del Partido Verde, con quien participó y ganó las elecciones 2024 en Tetepango.

¿Qué edad tiene Enrique Estrada?

Enrique Adrián Estrada Corres tiene actualmente 35 años de edad.

¿Quién es la esposa de Enrique Estrada?

Enrique Estrada se encuentra casado con Adriana Islas Dezha, actual presidenta del DIF Tetepango.

¿Qué signo zodiacal es Enrique Estrada?

Se desconoce la fecha de nacimiento exacta de Enrique Estrada, por lo que no es posible determinar su signo zodiacal.

Enrique Estrada, alcalde de Tetepango, Hidalgo, acusado de violencia familiar (Tomada de FB)

¿Cuántos hijos tiene Enrique Estrada?

No se cuenta con la información que permita determinar Enrique Estrada si tiene hijos.

¿Qué estudió Enrique Estrada?

Enrique Estrada cuenta con la Licenciatura en Administración de Empresas por el Centro Hidalguense de Estudios Superiores (CENHIES).

¿En qué ha trabajado Enrique Estrada?

Anteriormente Enrique Estrada se desempeñó como regidor de Tetepango, Hidalgo.

Las elecciones del 2024 fueron su segunda participación electoral, toda vez que contendiera tres años antes por la presidencia municipal.

Enrique Estrada, acalde de Tetepango, Hidalgo, acusado de violencia familiar

Enrique Estrada es acusado de violencia familiar, luego de que su esposa, Adriana Islas Dezha, señalara que ha recibido agresiones verbales por parte del alcalde de Tetepango.

Con pancartas, las cuales fueron colocadas en el Palacio municipal, Enrique Estrada fue acusado de proferir mensajes contra Islas Dezha, en donde se refirió a su apariencia física, además de asegurar que solo la utilizó para ganar la elección en Tetepango en 2024.

La presidenta del DIF de Tetepango manifestó que ya presentó una denuncia formal en contra del edil, por lo que se inició una carpeta de investigación por la agresiones.