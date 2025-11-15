Emmanuel Reyes Carmona, senador de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), cuestionó el llamado de la oposición a sumarse a la marcha de la Generación Z.

A través de un video, el senador expresó que la oposición tiene “intereses mezquinos”, por lo que llaman a asistir a la marcha aunque no les importa la lucha que hay detrás.

Emmanuel Reyes Carmona resaltó que la Generación Z está en su derecho de manifestarse, pues esto fortalece la democracia; sin embargo, señaló que el movimiento se ha politizado.

Senador de Morena habla sobre marcha de la Generación Z. (Captura de pantalla)

La oposición estaría llenado el movimiento de la Generación Z de tintes políticos y fines partidistas, cuando esta no sería la lucha de fondo, aseguró el senador de Morena.

Cabe mencionar que este sábado 15 de noviembre se realizará la marcha de la Generación Z; las movilizaciones se darán en todo México y en al menos cuatro países del mundo.