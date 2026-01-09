¿Quién es Cinthia Teniente, Alcaldesa de Villagrán, Guanajuato?

Cinthia Teniente se desempeña como alcaldesa de Villagrán, Guanajuato. Te decimos quién es con detalles como:

Cinthia Guadalupe Teniente Mendoza es la presidenta municipal de Villagrán, Guanajuato, electa para el período 2024–2027 por el partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

De hecho hizo historia en septiembre de 2025 al ser la primera mujer en encabezar la ceremonia del Grito de Independencia en el municipio; ese mismo año destacó a nivel nacional por ser candidata a magistrada laboral por el Decimosexto Circuito en Guanajuato en la elección judicial federal extraordinaria, mientras ejercía simultáneamente su cargo como alcaldesa.

De acuerdo con la información de algunos medios, Cinthia Teniente tiene 36 años pues nació el 1 de noviembre de 1989 en el municipio de Villagrán, Guanajuato, en la comunidad de Suchitlán.

Se sabe que su esposo es Emmanuel Reyes Carmona, quien es Senador de la República por el partido Morena.

Dado que nació el 1 de noviembre, el signo zodiacal de Cinthia Teniente es Escorpio.

De acuerdo a las características de este signo zodiacal, Escorpio está ligado al elemento agua por lo que son intensos, apasionados y magnéticos, debido a su profundidad emocional.

Tienen un gran sentido de lealtad y gran intuición, pero ante su intensidad y apasionamiento también pueden ser celosos, desconfiados y controladores; son determinados y valientes.

Los Escorpio como Cinthia Teniente, alcaldesa de Villagrán, Guanajuato, buscan conexiones profundas y transformadoras en todos los ámbitos de su vida.

Sí, Cinthia Teniente tiene un hijo, ya que en sus perfiles oficiales de redes sociales se describe a sí misma como “madre y esposa comprometida con su labor social.”

Se sabe que Cinthia Teniente estudió la Licenciatura en Derecho, titulándose como abogada en la Universidad de León, plantel Celaya siendo parte de la generación 2007-2010.

También se ha revelado que cuenta con una Maestría en Desarrollo Organizacional, la cual cursó en la misma institución.

De igual manera, Cinthia Teniente, presidenta municipal de Villagrán, Guanajuato cuenta con una formación Técnica en contabilidad por el CECYTE plantel Villagrán.

Y finalmente, la alcaldesa cuenta con estudios adicionales en derechos humanos y justicia laboral, lo que sustentó su postulación a la magistratura en 2025.

La trayectoria profesional de Cinthia Teniente, se ha desarrollado en el servicio público y la labor social, como:

Regidora del Ayuntamiento de Villagrán durante dos trienios consecutivos antes de llegar a la alcaldía.

Es reconocida localmente por ser pionera en acciones altruistas y programas de empoderamiento para mujeres emprendedoras en el municipio.

En 2025, participó activamente como candidata para las Magistraturas de Tribunales Colegiados de Circuito en materia laboral, postulada por el Poder Legislativo Federal.

Trabajó como abogada en un despacho jurídico.

A través de sus redes sociales, Cinthia Teniente, Alcaldesa de Villagrán, Guanajuato fue quien dio a conocer la noticia de la explosión de un conducto de Pemex, el cual estaba siendo manipulado de manera ilegal para la extracción de combustible.

La explosión ocurrió durante la noche del pasado 8 de enero, lo cual provocó que los cuerpos de emergencia se movilizaran para evacuar y atender el siniestro cerca de las colonias Satélite y Planetario.

Se dio a conocer también que la presidenta municipal, Cinthia Teniente, solicitó apoyo urgente del Secretario de Gobierno, Jorge Jiménez Lona, para coordinar la atención y reforzar la seguridad en la colonia tras el incendio.