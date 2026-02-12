Emanuel Abysaed Corral Mendoza es un empresario y excandidato político de Ciudad Juárez que fue postulado como candidato a diputado. Su nombre ha resonado debido a su detención por un incidente con disparos y persecución; si quieres saber de quién hablamos, continúa leyendo.

¿Quién es Emanuel Abysaed Corral Mendoza?

Emanuel Abysaed Corral Mendoza es un empresario y excandidato político que participó como candidato a diputado local por el Distrito 09 de Ciudad Juárez en las elecciones estatales de Chihuahua de 2024, postulado dentro de una coalición PAN-PRI-PRD bajo la figura de candidato ciudadano.

Sin embargo, fue detenido por la Policía Municipal de Ciudad Juárez tras un reporte de disparos y persecución entre vehículos, y fue consignado ante la Fiscalía General del Estado por su probable participación en daños y amenazas. Durante la detención le fue asegurada una pistola con cartuchos útiles, y también portaba una credencial de escolta con porte de arma vigente.

¿Qué edad tiene Emanuel Abysaed Corral Mendoza?

Se desconoce cuál es la fecha de nacimiento de Emanuel Abysaed Corral Mendoza; sin embargo, se sabe que tiene cerca de 42 años.

¿Emanuel Abysaed Corral Mendoza tiene esposa?

La vida de Emanuel Abysaed Corral se mantiene en privado, por lo que se desconoce si es que tiene pareja.

Emanuel Abysaed Corral Mendoza, ex candidato del PAN en Ciudad Juárez (FB: Emmanuel Corral)

¿Qué signo zodiacal es Emanuel Abysaed Corral Mendoza?

Al no conocerse la fecha de nacimiento de Emanuel Abysaed Corral, no es posible determinar cuál es su signo zodiacal.

¿Emanuel Abysaed Corral Mendoza tiene hijos?

Se desconoce si Emanuel Abysaed Corral Mendoza tiene hijos, pues su vida personal se mantiene lejos del ojo público.

¿Qué estudió Emanuel Abysaed Corral Mendoza?

Emanuel Abysaed Corral Mendoza tiene una licenciatura en Ingeniería en Negocios por la UTCJ; además, cuenta con estudios en Comercialización.

¿En qué ha trabajado Emanuel Abysaed Corral Mendoza?

Emanuel Abysaed Corral Mendoza se ha dedicado por completo a su carrera como político, siendo candidato a diputado local por el Distrito 09 de Ciudad Juárez bajo la figura de candidato ciudadano en la coalición formada por PAN-PRI-PRD en las elecciones estatales de Chihuahua 2024.

Además es concesionario de transporte de personal del Grupo Ave del Norte, empresa para la que operaba unidades dedicadas al traslado de personas.