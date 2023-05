Elba Esther Gordillo estalló contra el presidente AMLO en una entrevista con El Financiero TV, ya que aseguró que el presidente de México atacaba a su familia y ella, luego de que la acusaran de recibir un pago por el fraude electoral de 2006.

Cabe recordar que este cambio de declaraciones inició desde el pasado 28 de abril, cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), reveló en su conferencia mañanera que Elba Esther Gordillo impuso a Miguel Ángel Yunes Linares como director del ISSSTE durante el sexenio de Felipe Calderón para cometer actos de corrupción.

La maestra respondió estas acusaciones con un comunicado donde negó haber cometido algún acto ilícito y que incluso ella no estaba de acuerdo con la gestión de Miguel Ángel Yunes como titular del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

Por lo que aseguró que era el ex presidente Felipe Calderón, que defendía a Miguel Ángel Yunes Linares, quien también fue gobernador de Chihuahua.

Gordillo también declaró en su comunicado que ella fue amenazada por Felipe Calderón con el ejército si es que intentaba manifestarse junto con el sindicato de maestro contra Miguel Ángel Yunes.

Sin embargo en la mañanera del 4 de mayo, AMLO reveló que este pago del ISSSTE de Felipe Calderón hacia Elba Esther Gordillo era parte del apoyo que ofreció la maestra para que se realizará el fraude electoral de la presidencia en 2006.

Además de ofrecerle un cargo a Miguel Ángel Yunes en el ISSSTE, AMLO acusa que el yerno de Elba Esther Gordillo fue premiado como subsecretario de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

En su entrevistas con El Financiero TV, Elba Esther Gordillo se pronunció por estas acusaciones de AMLO y afirma que ella no es enemiga del presidente ni quiere faltarle al respeto.

En este sentido, Gordillo también mencionó que “ya hay muchas amenazas a muchas personas” y cuestionó que va pasar el día que ella vaya transitando y la agarren a pedradas, por lo que sentenció que AMLO pide que no ataquen a sus hijos, pero él sí ataca a su familia.

La maestra agregó que ella dice eso, porque no pertenece a grupo alguno.

“Pero si el señor dice que no acosen a sus hijos, yo le digo, ¿qué le da derecho para atropellar a mi familia?, ¿qué le da el derecho para que yo no sepa que decirles a mis nietos cada vez que me ofende y me insulta?”

Elba Esther Godirllo