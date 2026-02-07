Cuitláhuac González es un médico cirujano con una trayectoria bastante amplia en cirugía oncológica y fue nombrado como Secretario de Salud del Estado de Sinaloa y Director de los Servicios de Salud desde mayo de 2022.

¿Quién es Cuitláhuac González Galindo?

Cuitláhuac González Galindo es un médico cirujano oncólogo y funcionario público mexicano que desde el 11 de mayo de 2022 fue designado por el gobernador Rubén Rocha Moya como Secretario de Salud del Estado y Director General de los Servicios de Salud de Sinaloa.

En ese cargo dirige las políticas de salud pública en la entidad, coordina campañas de vacunación, atención médica y estrategias de prevención de enfermedades para toda la población sinaloense.

¿Qué edad tiene Cuitláhuac González Galindo?

Cuitláhuac González nació el 26 de febrero de 1983 en Culiacán, por lo que actualmente tiene 42 años.

¿Cuitláhuac González Galindo tiene esposa?

Sí, en el 2024 el Dr. Cuitláhuac González contrajo matrimonio con una mujer de nombre Alejandra, de quien no se tienen más detalles.

Cuitláhuac González Galindo, secretario de Salud de Sinaloa (Ig: @cuitlahuac.gonzalez.35)

¿Qué signo zodiacal es Cuitláhuac González Galindo?

Al haber nacido el 26 de febrero, Cuitláhuac González es Piscis.

¿Cuitláhuac González Galindo tiene hijos?

De acuerdo a una publicación donde aparece con su familia, Cuitláhuac Gonzáles tiene una hija y un hijo.

¿Qué estudió Cuitláhuac González Galindo?

Cuitláhuac González Galindo es médico cirujano egresado de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS). Posteriormente, se especializó en Cirugía Oncológica en el Centro Médico Nacional ISSSTE y la UNAM, obteniendo certificación por el Consejo Mexicano de Oncología. También tiene formación avanzada en cirugía laparoscópica oncológica y otras especialidades relacionadas con cáncer, que cursó incluso en instituciones de Europa.

¿En qué ha trabajado Cuitláhuac González Galindo?

Cuitláhuac González cuenta con una amplia trayectoria como cirujano oncólogo, especialmente en el tratamiento quirúrgico del cáncer, labor que desarrolló en el Hospital Regional del ISSSTE Dr. Manuel Cárdenas de la Vega en Culiacán y en instituciones privadas antes de incorporarse a la administración pública.

Además, ha cursado formación avanzada en cirugía laparoscópica oncológica, manejo de cáncer de mama y otras técnicas quirúrgicas complejas, con rotaciones formativas también en centros como el Instituto Nacional de Nutrición Salvador Zubirán en Ciudad de México y en hospitales europeos relacionados con la salud oncológica.

Fue nombrado Secretario de Salud del Gobierno del Estado de Sinaloa y como Director General de los Servicios de Salud de Sinaloa, posición desde la que coordina la política de salud estatal, campañas de vacunación, planificación y supervisión de servicios médicos, prevención de enfermedades y atención sanitaria para toda la población.