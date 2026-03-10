José Antonio Arámbula López es un ingeniero arquitecto y político mexicano, militante del Partido Acción Nacional (PAN), que actualmente ocupa el cargo de Secretario General de Gobierno de Aguascalientes.

Designado por la gobernadora Tere Jiménez en febrero de 2025, Arámbula es considerado uno de los perfiles con mayor experiencia administrativa en la región del Bajío.

¿Quién es Antonio Arámbula López?

Antonio Arámbula López es un servidor público que ha hecho historia en Aguascalientes al ser el único político en ocupar la presidencia municipal de Jesús María en tres ocasiones (2014-2016, 2019-2021 y 2021-2024).

Su carrera se distingue por un equilibrio entre la técnica legislativa, habiendo sido diputado local y federal, y la ejecución administrativa. Se le reconoce por su capacidad de pacificación y diálogo, lo que motivó su ascenso a la Secretaría General de Gobierno para fortalecer la estabilidad política del estado.

Antonio Arámbula López, actual Secretario General de Gobierno de Aguascalientes. (@SoyAntonioArambula/Fb )

¿Qué edad tiene Antonio Arámbula López?

Antonio Arámbula López nació el 9 de diciembre de 1968, tiene 57 años de edad; cumplirá los 58 a finales del presente año 2026.

¿Quién es la esposa de Antonio Arámbula López?

Antonio Arámbula López está casado con Liliana Coronado, quien ha participado en diversas labores de apoyo social durante sus gestiones al frente del gobierno municipal.

¿Qué signo zodiacal es Antonio Arámbula López?

Al nacer el 9 de diciembre, Antonio Arámbula López es Sagitario. Este signo de fuego se asocia con una mentalidad expansiva, franqueza y un enfoque en la resolución de problemas complejos.

¿Antonio Arámbula López tiene hijos?

Antonio Arámbula López tiene una familia numerosa junto a su esposa; es padre de cuatro hijos, quienes mantienen un perfil privado y alejados de la vida política.

¿Qué estudió Antonio Arámbula López?

Antonio Arámbula López es Ingeniero Civil y Arquitecto por la Universidad del Valle de Atemajac (UNIVA). Además, cuenta con dos maestrías:

Maestría en Administración por la Universidad Autónoma de Aguascalientes (UAA).

Maestría en Administración Pública y Política Pública por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM).

¿En qué ha trabajado Antonio Arámbula López?

Antonio Arámbula López mantiene una amplia trayectoria política en Aguascalientes. Destaca por haber sido reelecto como presidente municipal de Jesús María, además de desempeñarse como diputado federal y ocupar diversos cargos dentro del servicio público.