La gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, encabezó una reunión de la Mesa de Seguridad para la Construcción de la Paz en el municipio de Calvillo.

En el encuentro autoridades federales, estatales y municipales ratificaron su compromiso de trabajar coordinadamente para garantizar la paz y la seguridad de la ciudadanía.

Tere Jiménez revisa estrategias de seguridad en Calvillo

Durante el encuentro, se analizó la situación particular que prevalece en Calvillo, acordando fortalecer las estrategias de seguridad existentes y diseñar nuevas acciones adaptadas a las necesidades de la zona.

No vamos a permitir que vengan a quitarnos la paz y la tranquilidad; en Aguascalientes, los delincuentes no tienen cabida, porque aquí, el que la hace, la paga. Hoy, más que nunca, tenemos que trabajar para que Aguascalientes se mantenga como uno de los estados más seguros del país. Tere Jiménez

Entre los participantes se encontraban:

Daniel Romo Urrutia, presidente municipal de Calvillo

José Francisco Moreno Barrera, comandante de la 14/a. Zona Militar

Alejandro Ruiz Juárez, representante de la Guardia Nacional en Aguascalientes

Antonio Martínez Romo, secretario de Seguridad Pública del Estado

José Antonio Arámbula López, secretario general de Gobierno

Felipe Blandón Hernández, secretario de Seguridad Pública y Vialidad de Calvillo

Maribel Chávez Arriaga, fiscal federal en Aguascalientes

Manuel Alonso García, fiscal general del Estado

Luis Gaistardo Serrano, jefe de Estación del CNI en Aguascalientes

Fernando Alberto Alférez Alcázar, secretario técnico de la Mesa Estatal de Seguridad para la Construcción de la Paz

Tere Jiménez se reúne con Mesa de Seguridad. (Cortesía )

Con esta reunión, la administración de Tere Jiménez busca consolidar un modelo de coordinación entre los distintos niveles de gobierno, priorizando la prevención del delito y la construcción de un entorno seguro para los habitantes de Aguascalientes.