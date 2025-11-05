La gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, realizó un recorrido inédito por el Cereso para Varones, donde sostuvo diálogo directo con los internos, escuchó sus inquietudes y aseguró que dará seguimiento puntual a cada una de las solicitudes presentadas.

Durante la visita, también conversó con familiares de las personas privadas de su libertad, a quienes ofreció el respaldo total del Gobierno del Estado.

Tere Jiménez refuerza respeto a derechos humanos en el Cereso para Varones

La mandataria constató que las áreas del centro operan con normalidad y reiteró su compromiso de garantizar condiciones dignas y respeto absoluto a los derechos humanos dentro del penal.

Tere Jiménez hace visita inédita al Cereso para varones en Aguascalientes. (Cortesía )

Tere Jiménez destacó que existe coordinación permanente con la Comisión Estatal de Derechos Humanos para asegurar una estancia justa, ordenada y respetuosa para la población penitenciaria.

Asimismo, afirmó que en el Cereso se mantendrá el cumplimiento de la ley y las normas internas para asegurar el orden, control y disciplina, siempre bajo un enfoque de respeto y dignidad humana.

Acompañaron a la gobernadora el secretario de Seguridad Pública del Estado, Antonio Martínez Romo; el fiscal general del Estado, Manuel Alonso García; el secretario general de Gobierno, Antonio Arámbula López; el director general de Reinserción Social, Jonás Chávez Marín, y el director del Cereso para Varones de Aguascalientes, Sergio Zúñiga.