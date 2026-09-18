Francisco Ángel Fernández Hasbun es un abogado mexicano que se desempeña como jefe del despacho de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH).

Su trayectoria se ha desarrollado principalmente en áreas de seguridad pública, inteligencia patrimonial y procuración de justicia. Durante su paso por Hidalgo ocupó diferentes responsabilidades dentro de la PGJEH y ha estado relacionado con investigaciones y acciones contra delitos como homicidio, feminicidio y narcomenudeo.

En septiembre de 2026, Fernández Hasbun también sostuvo un encuentro con familiares y estudiantes de la Escuela Normal Rural Luis Villarreal “El Mexe”, quienes solicitaron información sobre los avances de la investigación por el asesinato de un alumno de la institución.

¿Quién es Francisco Ángel Fernández Hasbun?

Francisco Ángel Fernández Hasbun es abogado y funcionario público, con experiencia en instituciones relacionadas con seguridad y procuración de justicia. Su trayectoria profesional incluye cargos en corporaciones de seguridad de Oaxaca y la Ciudad de México, además de responsabilidades dentro del gobierno de Hidalgo.

En la administración estatal encabezada por Julio Menchaca ocupó diferentes puestos dentro de la PGJEH, entre ellos la dirección de la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica y una subprocuraduría, antes de asumir la jefatura del despacho.

¿Qué edad tiene Francisco Ángel Fernández Hasbun?

Se desconoce la edad del Fiscal Francisco Ángel Fernández Hasbun.

¿Francisco Ángel Fernández Hasbun tiene pareja?

No existe información pública y verificable que permita confirmar quién es la pareja de Francisco Ángel Fernández Hasbun o cuál es actualmente su estado civil.

¿Qué signo zodiacal es Francisco Ángel Fernández Hasbun?

El signo zodiacal de Francisco Ángel Fernández Hasbun tampoco puede determinarse, debido a que no se cuenta con una fecha de nacimiento pública y confirmada.

¿Francisco Ángel Fernández Hasbun tiene hijos?

No se encontró información pública y verificable que confirme si Francisco Ángel Fernández Hasbun tiene hijos, por lo que este dato permanece sin confirmar.

¿Qué estudió Francisco Ángel Fernández Hasbun?

De acuerdo con la información pública disponible, Francisco Ángel Fernández Hasbun estudió la Licenciatura en Derecho en la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

También cuenta con capacitación relacionada con el Sistema Penal Acusatorio, Justicia Restaurativa e investigación de desaparición de personas, de acuerdo con registros de formación profesional vinculados con el ámbito de procuración de justicia..

¿En qué ha trabajado Francisco Ángel Fernández Hasbun?

La trayectoria de Francisco Ángel Fernández Hasbun comprende actividades en el sector privado y cargos dentro de instituciones de seguridad y procuración de justicia.