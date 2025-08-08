Hoy 8 de agosto se celebra el Día Internacional del Gato, pero también se festejan las siguientes efemérides:

Portal 888

Día del Orgasmo Femenino

Santo Domingo de Guzmán

Día Internacional de la Cerveza

Día del Nómada Digital

Día de Odie

Tal y como se reveló, este 8 de agosto es el Día Internacional del Gato, una de las tres fechas en las que se celebra a estos felinos.

Asimismo, este 8 de agosto es el Portal 888 o Portal del León, un fenómeno astrológico y espiritual que llega cada año.

También este 8 de agosto es el Día del Orgasmo Femenino, una efeméride que se ha celebrado desde el 2006.

Por otro lado, este 8 de agosto es el santoral de Santo Domingo de Guzmán, quien recibió el Rosario de la Virgen María.

Paralelamente, este 8 de agosto es el Día Internacional de la Cerveza al ser el primer viernes de agosto.

Otra de las efemérides que se celebran este 8 de agosto es el Día del Nómada Digital, rindiendo homenaje a quienes hacen del mundo su oficina.

Y finalmente, este 8 de agosto es el Día de Odie, el famoso personaje de la serie animada Garfield.

Hoy 8 de agosto es el Día Internacional del Gato

Este 8 de agosto es el Día Internacional del Gato que como ya se dijo, es una de las tres fechas en las que se celebra a estos animales:

20 de febrero

8 de agosto

29 de octubre

Aunque también se celebran otras dos fechas: el 27 de octubre el Día del Gato Negro, y el 17 de agosto es el Día de Apreciación del Gato Negro.

En concreto, este 8 de agosto se celebra el Día Internacional del Gato ya que se coincide en las fechas en las cuales los felinos están en su época de fertilidad y apareamiento en el hemisferio norte.

Es por eso que el Fondo de Bienestar Internacional para el Bienestar Animal (IFAW) fue quien propuso que cada 8 de agosto se celebrara el Día Internacional del Gato.

Por lo que el propósito del Día Internacional del Gato este 8 de agosto, es concientizar sobre el cuidado de los mismos durante el verano; también considerado una época de mucho abandono y golpes de calor.

El Día Internacional del Gato de este 8 de agosto ha sido adoptada por muchos países incluyendo a México, y es una de las que tienen más presencia en redes y medios.

Pues incluso cada 8 de agosto en el Día Internacional del Gato, existen promociones, descuentos y ofertas en refugios de animales, veterinarias, tiendas de mascotas y plataformas digitales.

Gato ( Amber Kipp / Unsplash)

El Portal 888 o Portal del León es este 8 de agosto

Además de ser el Día Internacional del Gato, este 8 de agosto se lleva a cabo el Portal 888 o Portal del León.

El Portal 888 o Portal del León es una fecha astrológica y espiritual que ocurre cada 8 de agosto y termina el 26 de agosto.

Se considera que en este día hay una vibración especial energética al estar alineado el Sol en la constelación de Leo, la Estrella Sirio y la Tierra.

Por lo que de acuerdo con los expertos en la materia, cada 8 de agosto, es decir en el Portal 888 o Portal del León, es un día perfecto para manifestar e intencionar.

De igual manera, en el ámbito de la numerología se considera que el 8 de agosto, es decir el 8 del mes 8 se asocia como un número de equilibrio, abundancia e infinito.

También se le ha dado una relación energética de:

Fuerza

Espiritualidad

Valentía

Abundancia

Prosperidad

Conexión

Realización

Manifestación

Expansión

Es por eso que durante el Portal 888 o Portal del León de este 8 de agosto, muchos recomiendan realizar rituales de manifestación, realizar meditaciones y agradecer.

De igual manera es un momento excelente para definir tus metas y hacia donde quieres llegar; para enfocarse en el crecimiento personal y espiritual ayudado con la manifestación durante el Portal 888 o Portal del León.

El Portal del León o 8 8 2023 ya está abierto (Especial)

Este 8 de agosto es el Día del Orgasmo Femenino

Otra de las efemérides de este 8 de agosto es el Día del Orgasmo Femenino, el cual se ha celebrado desde el 2006.

El Día del Orgasmo Femenino nació en un pueblo de Brasil llamado Esperantina, ya que quien era el concejal de ese entonces, reveló un estudio realizado por la Universidad Federal de Piauí.

Este estudio revelaba que el 28% de las mujeres de esa región eran incapaces de llegar al orgasmo, y concluyó que era una problemática en la salud pública.

Y es que el tema de la sexualidad femenina ha sido considerado por mucho tiempo como un tema tabú, por lo que muchas mujeres en el mundo nunca han experimentado un orgasmo durante las relaciones sexuales.

Pues en muchos casos se sabe que los hombres solo se centran en su placer sexual, olvidándose de su pareja.

Posteriormente y gracias a las redes sociales, el Día del Orgasmo Femenino comenzó a popularizarse y tomar fuerza y hoy en día se celebra en todo el mundo.

Día del Orgasmo Femenino (pawel szvmanski / Unsplash)

El santoral de Santo Domingo de Guzmán se celebra este 8 de agosto

Por otro lado, este 8 de agosto es el santoral de Santo Domingo de Guzmán, el cual de acuerdo con la historia fue quien recibió en sus manos el Rosario de la Virgen María.

También se sabe que Santo Domingo de Guzmán fue el fundador de la Orden de Predicadores y Promotor del Santo Rosario.

Santo Domingo de Guzmán nació el 8 de agosto de 1170 en Caleruega, Burgos en España, en donde su madre fue la Beata Juana de Aza, y su padre Félix Núñez de Guzmán.

A los 24 años de edad fue llamado por el obispo de Osma para ocupar el cargo de canónigo de la catedral, y un año después fue ordenado sacerdote.

En 1207, Santo Domingo se dedicó a su labor misionera y apostólica, fundando posteriormente la Orden de Predicadores que, posteriormente fueron conocidos como “dominicos”.

De acuerdo con lo que se cuenta dentro de la religión e Iglesia Católica, una noche Santo Domingo estaba en oración cuando tuvo una visión de la Virgen María.

Ella aparecía en su auxilio y le entregaba el Rosario, refiriéndose a este como el arma más poderosa para ganar almas.

Se dice que la Virgen le enseñó a rezarlo y le pidió que hiciera lo mismo con todo aquél que pudiese.

También le prometió que todo aquel que lo rezara obtendría gracias abundantes, por lo que Santo Domingo se convirtió en el más grande propagador del mismo.

Hoy 8 de agosto es el santoral de Santo Domingo de Guzmán (The Yorck Project )

El Día Internacional de la Cerveza se celebra este 8 de agosto

También este 8 de agosto es el Día Internacional de la Cerveza al ser el primer viernes de agosto, en donde se festeja a la que posiblemente es la bebida alcohólica más antigua del mundo.

El Día Internacional de la Cerveza, el cual surgió en el año 2000 se celebra en aproximadamente 50 países en todo el mundo.

Pero fue finalmente en 2012 cuando se acordó que el Día Internacional de la Cerveza se celebraría el primer viernes de agosto.

Por lo que durante el Día Internacional de la Cerveza se celebra y destaca la importancia de esta bebida, la cual ha estado presente en muchos procesos históricos, pues ha formado parte de diversas culturas y tradiciones en todo el mundo.

Día Internacional de la Cerveza (engin akyurt / Unsplash)

El Día del Nómada Digital es hoy, 8 de agosto

Igualmente, este 8 de agosto es el Día del Nómada Digital, es decir que se homenajean a aquellas personas que hacen del mundo su oficina.

Pues cada vez son más las personas que trabajan a distancia y mantienen este estilo de vida, el cual les ofrece combinar viajes y trabajo.

Es por eso que el Día del Nómada Digital fue creado en 2020 por los editores de la revista Rootless Living , en donde trabajar a distancia se convirtió en la nueva modalidad a partir de la pandemia de Covid-19.

Tan solo en Estados Unidos se revela que las cifras de quienes trabajan como nómadas digitales se ha triplicado, al pasar de 4.8 millones en 2018 a 15.5 millones en 2021.

Además el 66% de los nómadas digitales suelen ser empleados tradicionales que optan por el teletrabajo o trabajo a distancia.

Día del Nómada Digital (Johnny Africa / Unsplash)

El Día de Odie es este 8 de agosto

Finalmente, este 8 de agosto es el Día de Odie, uno de los personajes característicos e icónicos de la serie de Garfield creada por el dibujante Jim Davis.

Odie es descrito como un perro crédulo e ingenuo, pero también muy cariñoso y amoroso, por lo que Garfield suele aprovecharse de esto.

El Día de Odie celebrado este 8 de agosto, festeja que el personaje apareció por primera vez en la tira cómica de Garfield en 1978.

Por lo que este 8 de agosto es considerado como el cumpleaños de Odie, y de acuerdo a su historia, él empezó a vivir con Jon Arbuckle y Garfield, por el nuevo compañero de piso de Arbuckle, Lyman.

Pero al final Lyman fue eliminado de los cómics, y Odie se convirtió en el perro de Arbuckle y compañero y fiel amigo de Garfield.

Odie es una mezcla de las razas de dachshund y terrier de pelo duro, que originalmente se iba a llamar Spot.

Sin embargo Jim Davis, le cambió el nombre al descubrir que ya existía un perro llamado Spot en otra tira cómica.

Odie es conocido por tener una lengua muy larga y no ser muy inteligente; es amigo de Garfield y es víctima de sus bromas y travesuras.

Rara vez habla o se le ve comiendo, y si se le ve diciendo o pensando algo, son solo frases sencillas.