Padre de Fernando Alan, el joven que fue asesinado en “fuego cruzado” en Culiacán, exige justicia por su hijo asegurando que se trató de un ataque directo.

Humberto Chaidez Osuna, padre de Fernando Alan, asegura que hay testigos oculares y cámaras que muestran que todo se trató de “un ataque directo” contra su hijo.

Justicia para Fernando Alan: su padre asegura “ataque directo” por autoridades

El 13 de enero, Fernando Alan fue asesinado por autoridades de Culiacán luego de que este iba circulando en un carro con su novia Rosa Guadalupe.

Sin embargo, la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) ha argumentado que el joven que se encontraba en medio de un “fuego cruzado” resultando asesinado, pero su familia rechaza esta versión.

Además de que el padre de Fernando Alan, Humberto Chaidez Osuna, ha asegurado que ninguna autoridad -ni Federal ni Estatal- ha asumido la responsabilidad, dice tener pruebas de que fue un “ataque directo” contra su hijo.

Durante la marcha que se realizó hoy 25 de enero en Culiacán, Sinaloa, pidieron “justicia” por Fernando Alan y que vuelva la seguridad a la ciudad.

Asimismo, Osuna externó para medios de comunicación que deben hacerse responsables las autoridades, subrayando que se trató de “un ataque directo”.

“Sigo en la misma postura, no fue una confusión, fue un ataque directo, fue un asesinato”. Humberto Chaidez Osunado, padre de Fernando Alan.

🔴“No fue una confusión, fue un asesinato”, reitera Humberto Osuna, padre de Fernando Alan Arce, joven que murió tras un operativo militar en Culiacán.



“No estamos pidiendo otra cosa que no sea justicia”, añade. 👇pic.twitter.com/X0Fy2i7FEO — Azucena Uresti (@azucenau) January 25, 2026

Anteriormente, el padre de Fernando Alan Chaidez aseguró a Azucena Uresti que hay testigos oculares y videos que confirman que las autoridades atacaron directamente a su hijo.

FGR investiga el asesinato de Fernando Alan

El padre de Fernando Alan sostiene que el asesinato de su hijo por “un ataque directo” rechazando la versión de Sedena que asegura fue “fuego cruzado”. Asimismo, confirmó que ya lo contactaron.

Aunque el viernes 23 de enero, Osuna descartaba que autoridades lo hubiese buscado tras el asesinato de su hijo. Dos días después dio a conocer que fue buscado por la Fiscalía General de la República (FGR).

“Me dijeron que estaban recabando más pruebas para fortalecer más la carpeta y que a su debido tiempo iba a ir viendo lo que hay en la carpeta y saber cómo va el caso”. Humberto Chaidez Osunado, padre de Fernando Alan.

La información que la Fiscalía proporcionó a la familia de Fernando Alan es que su asesinato está siendo investigado y pronto le darán a conocer los datos.