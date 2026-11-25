Tepic, la capital de Nayarit, se consolida como un destino donde la gastronomía, la cultura y la historia se encuentran en cada rincón. Un recorrido de dos días por sus espacios más representativos permite disfrutar de propuestas culinarias que van desde la cocina contemporánea hasta los sabores tradicionales mexicanos, conocer parte de su historia industrial y acercarse a las tradiciones de la cultura wixárika, demostrando que la ciudad es mucho más que un punto de partida para explorar el estado.

El itinerario comienza en Bunna, un restaurante de Tepic donde la buena cocina es protagonista desde las primeras horas del día con preparaciones cuidadas y una propuesta gastronómica pensada para quienes buscan una experiencia diferente.

Al viajar, el desayuno permite descubrir la personalidad de un destino a través de sus establecimientos y ofertas culinarias, convirtiendo a este espacio en el punto ideal para iniciar una jornada dedicada a la cultura y los sabores de la capital nayarita.

Tepic, Nayarit (cortesía )

Arte contemporáneo, historia prehispánica y ambiente nocturno

La siguiente parada es el Centro de Arte Contemporáneo Emilia Ortiz, un espacio cultural dedicado a acercar el arte a sus visitantes y promover las expresiones artísticas. Este recinto lleva el nombre de Emilia Ortiz, una de las artistas plásticas más reconocidas de Nayarit cuya trayectoria dejó una importante huella en la historia cultural del estado.

Recorrer sus instalaciones permite acercarse al arte contemporáneo y descubrir cómo las expresiones visuales brindan nuevas perspectivas sobre la sociedad, la creatividad y la identidad, mostrando una faceta de la ciudad que suele pasar desapercibida para quienes solo la visitan de paso.

Posteriormente, la ruta continúa en el Museo Regional de Nayarit, uno de los espacios culturales más importantes de Tepic para conocer el pasado de la entidad. Ubicado en un edificio histórico de la ciudad, resguarda colecciones que permiten acercarse a las sociedades prehispánicas que habitaron el territorio nayarita, sus formas de vida, creencias y expresiones artísticas.

Entre los elementos más representativos de la historia arqueológica del occidente de México destacan las figuras de cerámica relacionadas con la tradición de las tumbas de tiro, testimonios materiales que reflejan las costumbres de las antiguas comunidades y la riqueza cultural del estado.

Al caer la tarde, la oferta se enfoca en el ambiente nocturno con una visita a Puerta Negra, un restaurante-bar que ofrece un espacio para disfrutar de buena comida, bebidas y un ambiente ideal para compartir.

Su propuesta gastronómica incluye opciones de snacks y antojitos como tortas ahogadas, elotes y nachos con carne, platillos ideales para una tarde o noche de convivencia donde los sabores informales y el entretenimiento se combinan para cerrar las actividades del primer día.

Para descansar y recuperar energía tras la jornada, el Hotel Fray Select forma parte de las opciones de hospedaje modernas de Tepic, destacando por ofrecer espacios cómodos y un ambiente contemporáneo para los visitantes que se preparan para continuar explorando la región.

Tepic, Nayarit (cortesía )

Sabores tradicionales, historia industrial y cultura wixárika

La segunda jornada inicia con un desayuno en Chayito Gallo, un restaurante donde la cocina mexicana tradicional es la protagonista, celebrando los sabores y preparaciones que forman parte de la identidad culinaria de México a través de ingredientes, técnicas y costumbres transmitidas entre generaciones.

Más tarde, el recorrido se dirige hacia Bellavista, una localidad cercana a Tepic que conserva uno de los testimonios más importantes de la historia industrial de Nayarit: la antigua Fábrica Textil de Bellavista.

Establecida en 1841, este edificio se convirtió en uno de los complejos industriales más representativos del occidente de México gracias a su arquitectura de inspiración europea, sus muros y amplios espacios que recuerdan la época en que la producción textil era clave para la economía local.

Además, el sitio está vinculado con la vida de los trabajadores y los movimientos sociales de la época, destacando la huelga de 1905, un episodio fundamental dentro de la historia del movimiento obrero en Nayarit y de las luchas laborales que antecedieron a la Revolución mexicana.

Para concluir el itinerario de regreso en Tepic, la visita a La Zitakua permite conocer una comunidad donde habitan familias del pueblo wixárika, uno de los pueblos originarios de Nayarit, acercándose con respeto a sus tradiciones, gastronomía e identidad.

En este espacio destaca una propuesta culinaria donde el maíz azul es protagonista en preparaciones como quesadillas y tacos elaborados con tortillas de este grano, un elemento fundamental para las comunidades indígenas de México tanto por su valor alimenticio como por su relación con la vida cultural y comunitaria.

De esta manera, a través de espacios como Bunna, el Centro de Arte Contemporáneo Emilia Ortiz, el Museo Regional de Nayarit, Puerta Negra, el Hotel Fray Select, Chayito Gallo, la Fábrica Textil de Bellavista y La Zitakua, Tepic demuestra que su riqueza turística no solo reside en sus monumentos históricos, sino también en las comunidades y espacios que mantienen vivas sus costumbres, su arte y sus sabores.