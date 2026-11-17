El Gabinete de Seguridad respondió a las denuncias por presuntas irregularidades en el penal federal de Nayarit, relacionadas a supuestas extorsiones, abusos de autoridad y malos tratos.

El Centro Federal cuenta con los insumos necesarios para su funcionamiento, así como con el abasto de medicamentos y la prestación de los servicios correspondientes para las personas privadas de su libertad. Gabinete de Seguridad

Tras los bloqueos de familiares de internos este 17 de noviembre de 2026, las autoridades señalaron que el Centro Federal dispone de insumos suficientes, medicamentos y todos los servicios necesarios.

Seguridad también detalló que el penal federal de Nayarit se mantiene operando con normalidad y mantiene sus actividades conforme a los protocolos establecidos.

Denuncian irregularidades en el Penal Federal de Nayarit (Especial)

Penal federal de Nayarit opera con normalidad e investiga presuntos malos tratos a internos

En una tarjeta informativa, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a través del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Reinserción Social, respondió a las protestas ciudadanas.

De acuerdo con la dependencia, el penal federal de Nayarit cuenta con los insumos necesarios para su funcionamiento, así como con el abasto de medicamentos y la prestación de los servicios para internos.

Las autoridades también remarcaron que el centro penitenciario se mantiene operando con normalidad y continúa con sus actividades cotidianas bajo los protocolos del penal.

Se precisa que el Centro Federal de Reinserción Social Núm. 4 opera con normalidad y mantiene sus actividades conforme a los protocolos establecidos. Gabinete de Seguridad

En respuesta a las denuncias, el personal de las áreas de Reinserción Social y Jurídica continúa dando seguimiento a la situación, mientras se realizan las revisiones necesarias para esclarecer los señalamientos presentados.

Denuncian irregularidades en el Penal Federal de Nayarit (Especial)

Familiares de internos denuncian abusos en el penal federal de Nayarit

Decenas de familiares de internos encabezaron una manifestación este 17 de noviembre en la alcaldía Cuajimalpa, en la Ciudad de México (CDMX), denunciando presuntos abusos en el penal federal de Nayarit.

Los manifestantes denuncian que reclusos han sido víctimas de extorsiones y falta de atención médica, así como supuestos abusos por parte del director del centro.

Reportes señalaron que las manifestaciones habrían sido organizadas por familiares de Lenin Canchola, presunto líder de “Los Malcriados 3AD” y recluido en el penal de Nayarit.