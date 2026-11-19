Ixtlán del Río ofrece una combinación de historia, gastronomía, tradiciones y paisajes que permite descubrir una faceta diferente del estado. Durante dos días, un recorrido por sus principales atractivos permite conocer desde vestigios prehispánicos hasta talleres artesanales, espacios gastronómicos y miradores.

Esta aventura reúne experiencias para acercarse a la identidad del municipio, conocer sus sabores tradicionales y disfrutar de algunos de los rincones que forman parte de su riqueza cultural y natural.

Los Toriles y el chocolate artesanal permiten descubrir la historia y las tradiciones de Ixtlán del Río

El recorrido comienza en Los Toriles, una de las zonas arqueológicas más importantes de Nayarit. Entre sus estructuras prehispánicas destaca un característico templo circular, uno de los elementos arquitectónicos más representativos del sitio.

Caminar entre estos vestigios permite conocer parte de la historia de las antiguas civilizaciones que habitaron la región y acercarse al patrimonio arqueológico del municipio. Es una parada para quienes buscan incorporar historia y cultura a su visita.

Después de explorar la zona arqueológica, la experiencia continúa en un taller artesanal de chocolate, donde es posible conocer parte del proceso de elaboración y la transformación del cacao en distintos productos. Entre aromas, texturas y sabores, esta actividad permite apreciar el trabajo y los conocimientos tradicionales de quienes se dedican a su preparación.

Qué visitar en Ixtlán del Río: Los Toriles, Cristo Rey y más atractivos (Cortesía )

La gastronomía también ocupa un lugar importante en el recorrido. Una visita dedicada a los sabores del Pacífico permite conocer preparaciones inspiradas en la cocina regional y descubrir otra faceta de la oferta culinaria de Ixtlán del Río.

A esta experiencia se suma una cata de tequila, en la que se aprecian los aromas, sabores y características de este destilado mexicano. La degustación permite conocer algunos aspectos relacionados con su elaboración y complementar la jornada gastronómica.

El recorrido también ofrece la oportunidad de contemplar los paisajes del municipio, donde las montañas, los valles y los espacios naturales forman parte del entorno. Antes de terminar el primer día, llega el momento de probar el pollo a la picha, uno de los platillos tradicionales incluidos en esta experiencia.

Para cerrar la jornada, el Hotel Plaza Hidalgo es el espacio elegido para descansar y recuperar energía antes de continuar con las actividades del día siguiente.

Centro Histórico, nieves de garrafa y Cristo Rey completan el recorrido por Nayarit

El segundo día comienza con un desayuno en La Veracruz, una parada gastronómica antes de continuar explorando el municipio. Después, el recorrido se traslada al Centro Histórico de Ixtlán del Río, donde sus calles, arquitectura, comercios y espacios públicos permiten conocer más de cerca la vida cotidiana de la comunidad.

Durante la caminata es posible apreciar el ambiente de la localidad y acercarse a su identidad a través de sus construcciones y rincones tradicionales. Es una oportunidad para descubrir el municipio más allá de sus atractivos arqueológicos y naturales.

La siguiente parada está dedicada a las nieves de garrafa, una tradición presente en distintas comunidades de Nayarit. Su elaboración artesanal mediante un proceso de congelación y la variedad de sabores hacen de este postre una experiencia que complementa el recorrido por el centro.

Para cerrar la visita, Cristo Rey ofrece uno de los puntos desde donde se pueden contemplar vistas de Ixtlán del Río. Desde las alturas es posible observar las calles y construcciones del municipio, así como el paisaje natural que lo rodea.

Este mirador se convierte en el escenario final de una aventura de dos días que combina historia, gastronomía y naturaleza.

Qué visitar en Ixtlán del Río: Los Toriles, Cristo Rey y más atractivos (Cortesía )

Ixtlán del Río reúne atractivos para quienes buscan conocer el sur de Nayarit a través de distintas experiencias. Desde la zona arqueológica de Los Toriles y la elaboración artesanal de chocolate hasta el pollo a la picha, las nieves de garrafa y las vistas desde Cristo Rey, cada parada permite descubrir una parte de la riqueza del municipio.

Un destino que invita a recorrer sus espacios históricos, disfrutar sus sabores y conocer las tradiciones que forman parte de la identidad de Nayarit.