El gobierno de Nayarit impulsa acciones de educación incluyente en Nayarit para ampliar el acceso a la lectura, escritura y educación básica, en coordinación con el Sistema DIF estatal y el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA), ante una tasa de analfabetismo de 3.4 por ciento en la entidad.

Las acciones, encabezadas por el gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero, buscan acercar alternativas de formación académica a sectores que enfrentan mayores dificultades para acceder a los servicios educativos, como personas adultas mayores, personas con discapacidad visual e integrantes de pueblos originarios.

Nayarit impulsa educación incluyente (cortesía)

Entregan constancias de alfabetización y certificados educativos

En este contexto, el mandatario estatal participó en la entrega de 31 constancias de alfabetización y certificados de primaria y secundaria, acompañado por la presidenta del DIF Nayarit, Beatriz Estrada Martínez, y el director general del INEA en Nayarit, Armando Contreras Castillo.

Los reconocimientos fueron entregados a participantes de los programas educativos, como resultado de sus esfuerzos por continuar con su preparación académica y avanzar en su formación.

La entrega forma parte de las acciones de alfabetización en Nayarit, dirigidas a ampliar las oportunidades de aprendizaje y fortalecer el acceso a la educación básica entre distintos sectores de la población.

Nayarit impulsa educación incluyente (cortesía)

Jornadas del DIF acercan educación a sectores vulnerables

El gobernador Miguel Ángel Navarro reconoció la labor de la presidenta del DIF Nayarit, Beatriz Estrada por acercar los servicios del INEA mediante las jornadas Latidos del Corazón y Latiendo en Tu Colonia, iniciativas que permiten llevar opciones educativas a distintas comunidades.

Por su parte, la presidenta del DIF estatal destacó el esfuerzo de quienes decidieron retomar o continuar su preparación, mientras que el titular del INEA reconoció la coordinación institucional para ampliar las oportunidades educativas en Nayarit.

Estas acciones buscan fortalecer la educación para adultos mayores y otros sectores vulnerables, mediante programas que facilitan el acceso a la alfabetización y a los certificados de primaria y secundaria, como parte de los esfuerzos por reducir el analfabetismo en Nayarit.