La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró este martes 14 de julio en su conferencia matutina que, hasta el momento, las autoridades estadounidenses no han entregado elementos de prueba contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, pese a las acusaciones por presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa.

“Lo que tengo entendido es que no hay un plazo específico en la Constitución del Gobierno de Sinaloa, pues tendrá él que tomar sus propias decisiones y la fiscalía. Estados Unidos no ha entregado ninguna prueba. Personalmente no he hablado con él, hable el primer día cuando salió esta solicitud de Estados Unidos, después no he hablado con él y vamos a esperar, no nos adelantemos.” Claudia Sheinbaum

Sheinbaum indicó que no tiene certeza sobre el futuro político de Rubén Rocha Moya ni sobre su posible regreso al cargo, además, reveló que no ha sostenido ninguna conversación con el gobernador de Sinaloa.

Sheinbaum revela que aún no hay pruebas de EU contra Rocha Moya; no sabe si regresará a Sinaloa

Claudia Sheinbaum declaró en conferencia de prensa que las autoridades estadounidenses no han entregado pruebas contra Rubén Rocha Moya por sus presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, mientras el gobernador se encuentra con licencia.

“Como hemos dicho: nosotros no vamos a cubrir a nadie, eso es muy importante pero tampoco vamos a acosar a nadie sin pruebas, para esos hay una institución de la República que se encarga de ello que es la Fiscalía General de la República.” Claudia Sheinbaum

Asimismo, la presidenta indicó que desconoce si Rocha Moya regresará al cargo en Sinaloa y confirmó que no ha tenido comunicación directa con él.

Esta postura mantiene la incertidumbre en Sinaloa, donde Rocha Moya pidió licencia tras las acusaciones, lo cual algunos aseguran que el caso podría influir en la estabilidad regional y las relaciones México-Estados Unidos en materia de seguridad.