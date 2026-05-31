Durante el segundo informe del “triunfo” de Claudia Sheinbaum como presidenta de México realizado en el Monumento a la Revolución en la Ciudad de México (CDMX) la mandataria retomó la acusación que el gobierno de Estados Unidos hace sobre Ruben Rocha Moya.

Sheinbaum cuestionó que el interés en las acusaciones al gobernador con licencia de Sinaloa, sea interés político por influir en las elecciones de 2027 o hasta en las de 2026 en Estados Unidos.

Claudia Sheinbaum ve uso político en acusaciones de Estados Unidos contra Ruben Rocha Moya

El informe de gobierno de Claudia Sheinbaum realizado hoy 31 de mayo de 2026, la presidenta de México acusó uso político a denuncias contra Rocha Moya por Estados Unidos.

Retomando el paso por su segundo año de gobierno, Sheinbaum cuestionó el interés de Estados Unidos por denunciar a Rocha Moya como presunto cómplice del Cártel de Sinaloa “sin presentar pruebas públicamente”.

La mandataria tocó el polémico tema contra el gobernador con licencia de Sinaloa, un alcalde y un senador “en funciones” tras recordar que Estados Unidos violó la soberanía nacional al trabajar en campo en Chihuahua.

Ante ello, Claudia Sheinbaum, aseguró que nunca habían existido tales señalamientos “en nuestra relación bilateral”, lo que la llevó a cuestionar cuál es el interés de Estados Unidos en hacer y si realmente es “legítimo”.

“¿Es realmente interés legítimo? ¿Es interés genuino por ayudar a México? ¿Es realmente un interés legítimo para combatir a la delincuencia organizada?” Claudia Sheinbaum, presidenta de México.

La presidenta de México incluso explicó que está en incógnita pudiera ser utilizada por Estados Unidos para sus elecciones de 2026 o una forma de influir en las elecciones de México rumbo al 2027.

Ante estas preguntas al aire, Claudia Sheinbaum sostuvo que México “no es piñata de nadie” mientras asistentes a su segundo informe de gobierno se pusieron de pie y aplaudieron sus palabras.