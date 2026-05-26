Pepe Chedraui realizó una Jornada de Bienestar Animal en la Junta Auxiliar de San Pablo Xochimehuacan, donde se acercaron diversos servicios veterinarios y de atención especializada para perros y gatos.

El alcalde también hizo un llamado a la ciudadanía para fomentar la tenencia responsable y garantizar mejores condiciones para los animales de compañía.

En este contexto, destacó que el trabajo coordinado entre los distintos niveles de gobierno, autoridades auxiliares y ciudadanía es fundamental para impulsar acciones que beneficien a Puebla.

Pepe Chedraui fortalece jornadas gratuitas de bienestar animal en Puebla

A través de jornadas itinerantes, la Secretaría de Medio Ambiente acerca atención directa a las comunidades para facilitar el acceso de las familias a servicios veterinarios y promover una cultura de respeto, protección y cuidado animal.

Durante la jornada se ofrecieron servicios gratuitos como:

Esterilizaciones

Vacunaciones

Pláticas sobre tenencia responsable

Jornadas de adopción

El secretario de Medio Ambiente, Iván Herrera, destacó la importancia de llevar estos servicios a juntas auxiliares y colonias del municipio para ampliar la cobertura y fomentar el cuidado responsable de perros y gatos.

Pepe Chedraui impulsa jornadas gratuitas de esterilización y vacunación animal. (Cortesía)

Asimismo, el Gobierno de la Ciudad informó que, en lo que va de la administración, se han alcanzado los siguientes resultados:

16 mil 913 esterilizaciones

231 jornadas de bienestar animal

125 mil 857 vacunas aplicadas

87 adopciones

Mil 365 pláticas de concientización

393 atenciones relacionadas con maltrato animal

160 reportes atendidos por agresión

Estas acciones contribuyen al control responsable de la población animal, fortalecen la salud pública y promueven una mayor participación ciudadana en el cuidado de los seres sintientes.

El Gobierno de Puebla reiteró que todos los servicios ofrecidos durante estas jornadas son completamente gratuitos, reafirmando su compromiso con el bienestar animal y el apoyo directo a las familias de San Pablo Xochimehuacan y de toda la capital poblana.