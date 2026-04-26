Pepe Chedraui realizó una supervisión de trabajos de reparación vial en la capital poblana como parte del programa BacheAndo Puebla, estrategia enfocada en mejorar calles y avenidas para brindar mayor seguridad a automovilistas, peatones y transporte público.

El recorrido se llevó a cabo sobre la calle 20 Sur, en el tramo comprendido entre la avenida Manuel Espinosa Yglesias y la 29 Sur, en la zona de El Mirador, donde cuadrillas municipales avanzan con labores de mantenimiento.

BacheAndo Puebla busca mejorar movilidad y seguridad vial

El gobierno municipal señaló que este programa tiene como prioridad atender reportes ciudadanos relacionados con baches y deterioro del pavimento, una de las principales demandas en distintas colonias de la ciudad.

Programa BacheAndo Puebla mejora calles y seguridad vial en la capital (cortesía)

Las acciones de bacheo permiten reducir riesgos de accidentes, mejorar tiempos de traslado y ofrecer trayectos más cómodos para miles de personas que circulan diariamente por la capital.

Además, la estrategia contempla intervenciones en puntos con mayor tránsito vehicular, donde el desgaste del asfalto afecta la movilidad urbana.

Programa BacheAndo Puebla mejora calles y seguridad vial en la capital (cortesía)

Autoridades municipales destacaron que mantener vialidades funcionales también beneficia la actividad económica local, ya que facilita el acceso a comercios, escuelas y centros de trabajo.

Con estas labores, la administración encabezada por Pepe Chedraui reiteró su compromiso de atender necesidades urbanas prioritarias y elevar la calidad de vida de la población.