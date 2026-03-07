¿Quién es Ramiro González Vieyra? Se trata del ex alcalde de San Nicolás Buenos Aires, Puebla, que fue reaprehendido pocos después de ser liberado y de quien te contamos estos detalles:

Ramiro González Vieyra, ex alcalde de San Nicolás Buenos Aires, Puebla (Especial)

¿Quién es Ramiro González Vieyra?

Ramiro González Vieyra es el ex alcalde de San Nicolás Buenos Aires, Puebla, que fue detenido en mayo de 2025 al ser acusado de haber incurrido en delitos de narcomenudeo.

También es señalado junto a integrantes de su familia, conocidos como Los González Vieyra, de tener un supuesto cacicazgo regional en el municipio de de Ciudad Serdán y demarcaciones aledañas.

De la misma forma, Ramiro González Vieyra es acusado de tener vínculos con otras presuntas actividades ilícitas que están bajo investigación de las autoridades federales.

Tras su captura, permaneció bajo proceso judicial, mientras la Fiscalía de Puebla acumulaba pruebas en su contra, incluyendo acusaciones de abuso de autoridad y falsificación de documentos oficiales.

En marzo de 2026, luego de que se ordenara su libertad, Ramiro González Vieyra fue reaprehendido minutos después, quedando bajo custodia una vez más de las autoridades judiciales.

¿Cuántos años tiene?

Reportes periodísticos refieren que el ex presidente municipal de San Nicolás Buenos Aires tendría 44 años de edad, pero no hay evidencia oficial que respalde ese dato.

¿Quién es su esposa?

La esposa del ex alcalde es Lucerito Sánchez Jiménez, quien ha aparecido públicamente en medios solicitando apoyo y compasión para su familia durante las detenciones de Ramiro González Vieyra.

¿Cuál es su signo zodiacal?

Al no contar con el dato de la fecha de nacimiento de Ramiro González Vieyra, no se puede saber cuál es el signo zodiacal que le corresponde.

¿Cuántos hijos tiene?

De acuerdo con reportes periodísticos, Ramiro González Vieyra tiene 3 hijos de nombres Ramiro, julián y Camilo, por quienes ha presentado amparos para evitar sus detenciones.

¿Qué estudió?

Sobre la formación académica que ha desarrollado, los datos disponibles únicamente señalan que estudió Ciencias Políticas, pero no hay detalles en el Registro Nacional de Profesionistas.

¿En qué ha trabajado?

En cuanto a la experiencia profesional con la que cuenta, solo se tienen reportes sobre su paso por la presidencia municipal de San Nicolás Buenos Aires, Puebla.

Ramiro González Vieyra fue reaprehendido tras ordenarse su liberación

Ramiro González Vieyra fue reaprehendido el 5 de marzo de 2026 en las puertas del penal de Tepexi de Rodríguez, minutos después de que un tribunal federal ordenara su liberación inmediata.

Un Tribunal Colegiado determinó que debía quedar en libertad por irregularidades procesales, pero al salir del penal, fue detenido por agentes de la Fiscalía General del Estado de Puebla.

La reaprehensión ocurrió la madrugada del viernes 6 de marzo de 2026, bajo acusaciones de abuso de autoridad y falsificación de documentos, quedando nuevamente bajo custodia.