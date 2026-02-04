Detienen a Gerardo Cortés, exalcalde de Cuautempan, Puebla que se encontraba prófugo de la justicia tras ser acusado por delincuencia organizada.

Tras nueve meses prófugo, Gerardo Cortés -de Morena-, fue capturado en Tlaxcala y será entregado a autoridades de Puebla.

Detienen a Gerardo Cortés Caballero, exalcalde de Cuautempan, que se encontraba prófugo

Gerardo Cortés Caballero, expresidente municipal de Cuautempan, fue detenido tras un operativo encabezado por elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tlaxcala, en coordinación con la Fiscalía de Puebla y la Guardia Nacional.

Cae exalcalde de Cuautempan prófugo por delincuencia organizada (@azucenau / X )

De acuerdo con información oficial, la captura se concretó alrededor de las 20:50 horas del 3 de febrero, cuando las autoridades ubicaron al exalcalde.

Al notar la presencia de los agentes, Cortés Caballero intentó huir, lo que derivó en una persecución inmediata por calles de la colonia Tlacomulco, en la capital tlaxcalteca.

Tras varios minutos de seguimiento, el exalcalde fue finalmente interceptado en Tlacomulco sin que se registrará un enfrentamiento.

Gerardo Cortés Caballero fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes y trasladado a instalaciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tlaxcala.

Se dio a conocer que en las próximas horas Gerardo Cortés Caballero sería trasladado a la Fiscalía General del Estado de Puebla donde continuará su proceso legal.

Gerardo Cortés Caballero, exalcalde de Cuautempan, es acusado por estos delitos

La investigación en contra de Cortés Caballero se deriva de presuntas irregularidades financieras durante su administración como presidente municipal.

El exedil permanecía prófugo desde mayo de 2025 luego de que enfrentaba diversas carpetas de investigación en el estado de Puebla.

Entre los delitos que se le acusan se encuentran delincuencia organizada, narcomenudeo, secuestro, extorsión, portación de armas de uso exclusivo del Ejército, delitos contra la salud y robo a transporte de carga.

En mayo de 2025, autoridades de Puebla realizaron cateos en inmuebles relacionados con el entonces alcalde y su entorno familiar, donde fueron aseguradas armas largas, cartuchos útiles, drogas y vehículos.

Tras esos operativos, Gerardo Cortés Caballero evadió a la justicia y permaneció prófugo, luego de solicitar licencia al cargo.