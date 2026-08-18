Juan Pérez Moral, alcalde de Tianguismanalco, alias “El Mantecas”, fue detenido este lunes 17 de agosto por elementos de la Fiscalía de Puebla tras ser señalado por presunto abuso sexual y violación.

La detención de Juan Pérez Moral quedó reportada en el Registro Nacional de Detenciones (RND) y el alcalde de Tianguismanalco permanece en custodia mientras se define su situación judicial.

Capturan en Tianguismanalco a Juan Pérez Moral, “El Mantecas”, por presunto abuso sexual

Agentes ministeriales de Puebla cumplimentaron una orden de aprehensión contra Juan Pérez Moral, alcalde de Tianguismanalco, por su presunta responsabilidad en el delito de abuso sexual.

Detienen a Juan Pérez Moral, “El Mantecas”, alcalde de Tianguismanalco (Especial)

De acuerdo con la información, Juan Pérez Moral fue localizado en campos de cultivo de la colonia Buena Vista y trasladado para ser puesto a disposición de un juez en el complejo judicial Casa Carmen Serdán.

Reportes señalan que, en el momento de la detención, Juan Pérez Moral, “El Mantecas”, estaba acompañado de sus hijos menores de edad, quienes quedaron bajo resguardo de las autoridades.

La Fiscalía de Puebla no ha informado oficialmente cuáles son los delitos por los que fue detenido, pero la investigación estaría relacionada con el presunto delito de violación o abuso sexual.

Juan Pérez Moral asumió la presidencia municipal de Tianguismanalco en octubre de 2024 con la coalición Morena-Partido del Trabajo, cuyas elecciones quedaron marcadas por la quema de urnas.