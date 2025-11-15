Eduardo Rivera Pérez, excandidato a la gubernatura y exalcalde de Puebla, está en la mira de Movimiento Ciudadano para unirse a sus filas y dejar al PAN; lo invitó Jorge Álvarez Máynez.

A continuación te presentamos quién es Eduardo Rivera Pérez con detalles de su vida personal y laboral.

¿Quién es Eduardo Rivera Pérez?

Eduardo Rivera Pérez es un político afiliado al PAN desde que él tenía 19 años de edad en diferentes comités directivos.

Desde el año 2021 se desempeñó como alcalde de Puebla.

Eduardo Rivera Pérez (Especial)

En 2024 fue designado como candidato a la gubernatura de Puebla con la alianza PAN-PRI-PRD, aunque no fue la primera vez que se postuló para ocupar el cargo.

Sin embargo, los resultados no lo favorecieron y Eduardo Rivera Pérez quedó en segundo lugar en las elecciones de 2024, por debajo de Morena pero superando a Movimiento Ciudadano.

¿Qué edad tiene Eduardo Rivera Pérez?

Eduardo Rivera Pérez tiene 53 años de edad, él nació el 7 de febrero de 1972.

Es originario de Toluca, Estado de México; sin embargo, se mudó a Puebla y lleva varios años viviendo y ejerciendo como político y servidor público en el estado volcánico.

¿Quién es la esposa de Eduardo Rivera Pérez?

Eduardo Rivera Pérez está casado con Liliana Ortiz Pérez desde hace 29 años, matrimonio que ha sido largo y fructífero.

Liliana Ortiz Pérez asumió el cargo como presidenta del DIF municipal de Puebla cuando su esposo llegó al poder.

Asimismo, Liliana Ortiz Pérez se inscribió en el proceso local para obtener la diputación por el distrito 5 de Puebla en el año 2023.

La pareja es dueña de varios inmuebles, casas, locales comerciales y ambos son empresarios, como lo han demostrado varias veces en redes sociales.

¿Quién es Eduardo Rivera Pérez? (Eduardo Rivera vía Instagram)

¿Quiénes son los hijos de Eduardo Rivera Pérez?

La familia Rivera Ortíz tiene 3 hijos, Eduardo, Alejandro e Ilse, quienes son mayores de edad y aparecen junto a Eduardo Rivera en algunos actos públicos y spots del candidato a gobernador.

En una entrevista para el medio “Los Rostros”, Eduardo Rivera Pérez dijo que al convertirse en papá por primera vez le cambió su vida y sostuvo que sus hijos son buenos estudiantes, deportistas y muy responsables.

¿Quién es Eduardo Rivera Pérez? (Eduardo Rivera vía Instagram)

¿Qué estudió Eduardo Rivera Pérez?

Eduardo Rivera Pérez es licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad Popular Autónoma de Puebla y actualmente cursa la maestría en políticas públicas por el ITAM.

Aunque también hay información de que tiene una Maestría en Gestión Pública por la Universidad Complutense de Madrid.

¿En qué ha trabajado Eduardo Rivera Pérez?

Como parte de su afiliación partidista, Eduardo Rivera ha ocupado diversos puestos al interior del PAN, tales como:

Miembro del consejo estatal del PAN en Puebla

Secretario general del CDE del PAN en Puebla

Consejero estatal del PAN en Puebla

Consejero nacional del PAN

Rivera Pérez ha sido diputado federal, periodo en el que también fungió como coordinador del grupo parlamentario de Puebla del PAN. Y también ha sido diputado local en el Congreso de Puebla, donde también fue coordinador de los diputados panistas.

Es importante mencionar que no es la primera vez que Eduardo Rivera se desempeña como presidente municipal de Puebla , pues en el periodo 2011-2014 también ocupó ese cargo.

Al mismo tiempo, fue designado presidente de la Asociación Nacional de Alcaldes (ANAC) y en 2013 fue nombrado presidente de la Confederación Nacional de Municipios de México.

Debido a su candidatura Eduardo Rivera Pérez se ha reunido con altos mandos del PAN, PRI, PRD y otros gobernadores, pero él apoya a Xóchitl Gálvez para si llegada a la presidencia de México en este 2024.

¿Quién es Eduardo Rivera Pérez? (Eduardo Rivera vía Instagram)

Eduardo Rivera sería bienvenido en Movimiento Ciudadano acorde con Jorge Álvarez Máynez

Fue durante el primer informe del senador de Movimiento Ciudadano, Néstor Camarillo, Jorge Álvarez Máynez destacó la presencia del panista Eduardo Rivera, por la coincidencia en las ideas.

Esto derivó que se planteara la posibilidad de que, si Eduardo Rivera quisiera dejar el PAN, sería bienvenido en Movimiento Ciudadano, para construir un proyecto de grandeza para Puebla.

Si bien Eduardo Rivera agradeció las palabras de Jorge Álvarez Máynez así como mencionar las diferentes amistades que tiene en Movimiento Ciudadano, Eduardo Rivera descartó cambiar al PAN.

¿Quién es Eduardo Rivera Pérez? (Eduardo Rivera vía Instagram)

¿En qué polémicas ha estado involucrado Eduardo Rivera Pérez?

La última polémica en la que estuvo involucrado el candidato del PAN en Puebla, Eduardo Rivera Pérez fueron sus declaraciones “clasistas”, al referirse a los simpatizantes de Morena como “morenacos”.

Esto ocurrió durante un acto de campaña que encabezó en Xicotepec, Puebla, al referir que el partido guinda lleva una desventaja de 18 puntos según sus dichos.

“Las encuestas ponen, dicen, venden, 18 puntos de desventaja, y que (él) no va a ganar a los morenacos, perdón, a los de Morena” Eduardo Rivera Pérez, candidato del PAN en Puebla

Estas declaraciones generaron fuertes críticas en redes sociales, las cuales escalaron hasta Palacio Nacional, pues incluso el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) condenó la polémica que involucró a Eduardo Rivera Pérez.

“Qué cosa tan importante ha sido el inicio de esta transformación, porque es una revolución de las consciencias, pero al mismo tiempo ha sacado a flote el clasismo, el racismo (...) El otro día escuchaba yo a alguien, pero de buen nivel, no puedo mencionarlo porque tiene que ver con los procesos electorales, pero hablaba de morenacos” AMLO, presidente de México

Otra de las últimas polémicas del candidato Eduardo Rivera Pérez fue la agresión en su contra al interior de su fraccionamiento, el pasado sábado 4 de mayo.

Este hecho fue denunciado por el propio candidato del PAN en Puebla, donde durante una conferencia de prensa acusó que le querían meter un “plomazo”.

Aquí, Eduardo Rivera Pérez explicó la manera en que la seguridad de su vivienda fue violada, dejando como saldo a sus vecinas con lesiones graves en el cuerpo y rostro.