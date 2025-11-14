Eduardo Rivera, ex alcalde de Puebla por el PAN podría estar en la mira de Movimiento Ciudadano, como su candidato a gobernador debido a lo que dijo el dirigente nacional, Jorge Álvarez Máynez.

“Por eso la primera presencia que destaco aquí en el informe de Néstor y agradezco se le haya invitado [..] nuestro amigo Eduardo Rivera”. Jorge Álvarez Máynez, dirigente nacional de Movimiento Ciudadano

Para las elecciones de 2024, Eduardo Rivera fue el candidato del PAN para la gubernatura de Puebla, el cual perdió contra la opción de Morena, sin embargo, obtuvo mejores resultados que el candidato naranja.

Fue durante el primer informe del senador de Movimiento Ciudadano, Néstor Camarillo, que Jorge Álvarez Máynez habría invitado a uno de los panistas presentes, Eduardo Rivera.

Acorde con lo dicho por Jorge Álvarez Máynez, la visión para Puebla es construir un proyecto de grandeza, por lo cual destacó la presencia de Eduardo Rivera y su valor para acudir al evento de Movimiento Ciudadano.

Jorge Álvarez Máynez agradeció a Eduardo Rivera por estar ahí de manera independiente a sus trincheras partidistas, actúa con congruencia con sus ideales y su investidura del PAN.

Añadió el aprecio que tiene el ex dirigente de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, porque según Jorge Álvarez Máynez, no tienen importancia los partidos, sólo el respeto que entendería Eduardo Rivera.

🟠| El líder nacional de Movimiento Ciudadano, @AlvarezMaynez aseguró que #Puebla en el futuro será gobernado por el partido y por ello señaló que @eduardorivera01 es un perfil importante para MC. pic.twitter.com/f5E7PIFB3E — Periódico e-consulta (@e_consulta) November 14, 2025

Eduardo Rivera descarta unirse a Movimiento Ciudadano pese a palabras de Jorge Álvarez Máynez

Tras observarlo en el evento de Movimiento Ciudadano, Eduardo Rivera respondió si dejará el PAN para unirse a las filas naranjas para la gubernatura de Puebla, lo cual descartó.

El ex alcalde de Puebla aseguró que agradece las palabras de Jorge Álvarez Máynez y su recibimiento, aunado a las coincidencias con Movimiento Ciudadano, fuerza política que reconoce.

Añadió que está concentrado en las acciones del PAN, entre ellas el ser miembro del Comité Ejecutivo Nacional (CEN), sin embargo, no descarta el diálogo con Movimiento Ciudadano además de sus amistades.

Eduardo Rivera añadió que no quita el mantener un diálogo respetuoso, ya que como demócratas deben buscar el bienestar de Puebla y México, por lo cual acudió al informe de Néstor Camarillo.