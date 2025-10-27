A menos de 2 semanas de ser detenido, el líder sindical de transportistas en Jalisco sobre quien pesan acusaciones por ser operador del CJNG, Nazario Ramírez, fue vinculado a proceso.

Así lo ordenó un juez federal al admitir a trámite los elementos de prueba que presentó la Fiscalía General de la República (FGR) contra el líder sindical de transportistas en Jalisco.

Nazario Ramírez es señalado de delitos contra la salud en su modalidad de posesión con fines de comercio, así como por posesión de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

Nazario Ramírez, sindicalista detenido por vínculos con el CJNG (Especial)

En seguimiento del caso del líder sindical de transportistas en Jalisco, Nazario Ramírez, un juez ordenó vincularlo a proceso por los delitos por narcotráfico que pesan en su contra.

De la misma forma, el impartidor de justicia ratificó la medida cautelar de prisión preventiva que ordenó en días pasados, por lo que Nazario Ramírez permanecerá recluido en Puente Grande.

Aunado a lo anterior, el juez estableció un plazo de 4 meses para que el Ministerio Público lleve a cabo las acciones correspondientes a la investigación complementaria.

Cabe destacar que el líder sindical de transportistas en Jalisco detenido el pasado 15 de octubre, es señalado por ser un presunto operador del grupo criminal del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

En el operativo que derivó en la captura del líder gremial de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), fueron detenidos 2 de sus colaboradores Juan Martín Espinosa y Jorge Octavio Quezada, quien también fueron vinculados a proceso.

Nazario Ramírez es acusado de ser operador del CJNG

El líder sindical de transportistas en Jalisco que vinculado a proceso, Nazario Ramírez, ha sido señalado por ser presunto operador del CJNG, organización criminal para la cual realizaba diversas tareas delictivas como las siguientes:

Coordinación logística de transporte para movilizar recursos del CJNG, aprovechando su rol como secretario del Frente Transportista de la CTM en Jalisco

Encubrimiento de operaciones criminales mediante estructuras sindicales, facilitando movimientos del grupo criminal

Extorsión a empresarios y transportistas en Jalisco y Puebla por medio de su influencia sindical para presionar pagos o favores

Lavado de dinero a través de convenios institucionales y redes sindicales, simulando actividades legales para blanquear recursos del CJNG

Vínculos políticos para protección operativa, con constantes apariciones en eventos públicos con figuras de gobierno en Jalisco y Puebla

Venta y distribución de droga en zonas estratégicas, según reportes de inteligencia federal

Uso de inmuebles sindicales como puntos de reunión o resguardo de miembros del grupo criminal