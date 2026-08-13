Alejandro Armenta y la secretaria de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial del estado, María de los Ángeles Ballesteros García, informaron que Puebla se consolidó como el epicentro de la reforestación nacional.

Esto luego de que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, encabezara en el Iztaccíhuatl la Jornada Nacional de Reforestación y firmara el decreto que declara el segundo domingo de agosto como el Día Nacional de la Reforestación.

Puebla avanza en su meta de reforestar 2 millones de árboles

La funcionaria detalló que el pasado 9 de agosto se plantaron 10 mil árboles en 10 hectáreas, divididas en distintos polígonos, con la participación de la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional, Secretaría de Marina, Comisión Nacional Forestal, Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, Gobierno del Estado e Instituto Mexicano de la Juventud, entre otras instituciones.

Por su parte, el gobernador Alejandro Armenta destacó que, con este impulso, el Gobierno de Puebla reforestará más de 2 millones de árboles en 2 mil hectáreas durante 2026.

Para alcanzar esta meta se contempla la participación de 100 municipios. Además, el estado registra un avance de más de 100 mil árboles sembrados y cuenta con 500 mil plantas listas para ser trasladadas desde los viveros estatales para su siembra.

Puebla impulsa programas para fortalecer la reforestación

Como parte de esta estrategia, la secretaria estatal anunció el programa Pulmones Escolares, impulsado en coordinación con la Secretaría de Educación Pública, mediante el cual se sembrarán alrededor de 50 mil plantas en escuelas de Puebla.

También se contempla una jornada en la cuenca del Alto Atoyac, donde se plantarán 100 mil árboles con la colaboración de la Secretaría de Deporte y Juventud.

Asimismo, para el jueves 20 de agosto está prevista una jornada masiva en la que se sembrarán aproximadamente 150 mil árboles de manera simultánea en distintos municipios del estado.

El gobernador Alejandro Armenta subrayó que la elección de Puebla como sede del anuncio nacional representa un reconocimiento a la riqueza forestal del estado, que alberga montañas como la Malinche, el Iztaccíhuatl, el Popocatépetl, el Citlaltépetl y la Sierra Negra.

Finalmente, reiteró el compromiso de su gobierno con la conservación del medio ambiente y las acciones de reforestación, bajo la directriz de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.