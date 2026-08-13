Hernán Bermúdez Requena defendió su inocencia tras casi un año de haber sido internado en el penal del Altiplano y aseguró que existe persecución en su contra por el caso de La Barredora.

“Hernán Bermúdez Requena: Tengo 73 años sin antecedentes penales... yo soy inocente porque nunca participé en los hechos que se me acusa” Hernán Bermúdez Requena

El ex secretario de seguridad de Tabasco compartió una carta dirigida a la opinión pública, así como a su familia y amigos, donde reiteró que se debe de respetar la presunción de inocencia.

Asimismo, Hernán Bermúdez Requena aseguró que confía en que el Poder Judicial de la Federación “no permitirá que el juicio legal se sustituya por una persecución política o mediática” por el caso de La Barredora.

Bermúdez Requena defiende su inocencia y reclama vulneración del debido proceso en caso de La Barredora

Hernán Bermúdez Requena compartió una carta en la que defiende su inocencia en el caso de La Barredora y reclamó que su reputación ha sido vulnerada desde septiembre de 2025, cuando fue detenido e internado en el penal del Altiplano.

El ex secretario de seguridad de Tabasco señaló que durante toda su vida mantuvo una reputación limpia ante la sociedad y su familia.

Asimismo, resaltó que si compromiso institucional fue probado con lealtad, disciplina y resultado con su trabajo para seis gobiernos en Tabasco, con las administraciones de:

Manuel Gurria

Roberto Madrazo

Enrique Priego

Manuel Andrade

Adán Augusto López

Carlos Manuel Merino

Sin embargo, “a partir de septiembre de 2025, mi imagen y mi reputación han sido atropelladas por algunos medios de comunicación, vulnerando así m i presunción de inocencia y debido proceso”.

En este sentido, pidió:

Presunción de inocencia como regla de tratamiento y juicio. La carga de la prueba corresponde estrictamente a quien acusa con elementos sólidos, contundentes, claros, objetivos y precisos. Sin estas pruebas indispensables, no existe delito.

Carta de Hernán Bermúdez Requena (@AhoraTabasco/X)

Carta de Hernán Bermúdez Requena (@AhoraTabasco/X)

Bermúdez Requena asegura que dará su versión en el caso de La Barredora

Por otra parte, Hernán Bermúdez Requena aseguró que, en cuanto las condiciones se lo permitan, dará su “versión objetiva” de los hechos que lo llevaron a ser privado de su libertad en el Penal de Máxima Seguridad no. 1 de Almoloya de Juárez.

“Replica que ejerceré con firmeza en cuanto las condiciones procesales me lo permitan para dar mi versión objetiva a los medios y a la opinión pública” Hernán Bermúdez Requena

Mientras tanto, llamó a que se respete el apego al derecho y el principio de igualdad procesal en su caso, “sin que en las decisiones judiciales fabricadas por terceros apegados a beneficios procesales a cambio de acusaciones carentes de sustento”.

Hernán Bermúdez Requena señaló que confía en la autonomía e imparcialidad del Poder Judicial de la Federación y en que no permitirá que el proceso legal “se sustituya por una persecución política o mediática”.